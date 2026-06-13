Mercato : Un joueur de Didier Deschamps attend un appel du PSG

Axel Cornic

Germain pourrait bien changer son fusil d’épaule cet été, en recrutant au moins un gros nom par ligne. En ce qui concerne le milieu de terrain, Luis Campos aurait ainsi décidé de jeter son dévolu sur un international français, qui pourrait être un excellent renfort pour Luis Enrique.

La saison est terminée, mais la plupart des clubs travaille d’arrache-pied, afin de préparer le mercato estival. Le PSG ne fait pas exception, en dépit d’un collectif très fort et uni, qui domine l’Europe avec une deuxième Ligue des Champions raflée tout récemment. On parle en effet de plusieurs pistes prestigieuses pour les Parisiens, qui pourraient bien agrandir leur colonie d’internationaux français.

Manu Koné attend le PSG Avec les arrivées d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Lucas Hernandez ou encore Bradley Barcola, à Paris on a clairement choisi son camp depuis quelques années. Et ce n’est pas terminé, puisque d’autres joueurs de l’équipe de France pourraient débarquer au cours de ce mercato estival. Cela pourrait être le cas de Manu Koné, plusieurs fois lié au PSG par la presse italienne. D’après les informations de Il Corriere della Sera, le milieu de terrain de l’AS Roma attendrait un signe de la part du club parisien, qu’il aimerait beaucoup rejoindre.