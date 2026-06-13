OM - Mason Greenwood : Son transfert promis à un entraineur, la première offre va bientôt arriver ?

Axel Cornic

Arrivé en juillet 2024, Mason Greenwood semble s’approcher doucement mais surement d’un départ de l’Olympique de Marseille. Suivi par l’Atlético de Madrid ou encore par Al Hilal en Arabie Saoudite, l’ailier de 24 ans semble surtout être dans le viseur de l’AS Roma, où l’entraineur Gian Piero Gasperini aurait personnellement réclamé son recrutement.

Deux saisons et puis s’en va. Meilleur buteur de l’OM depuis sa signature, Mason Greenwood devrait mettre un terme à son aventure dans le sud de la France. Il semble clairement ailleurs depuis le départ de Roberto De Zerbi en février dernier, mais surtout son club a besoin de vendre et il possède actuellement la plus grosse valeur de l’effectif.

Greenwood vers la Roma ? Depuis quelques semaines, la presse italienne s’emballe autour d’un possible transfert à l’AS Roma, où Gian Piero Gasperini ferait le forcing pour l’avoir sous ses ordres. Le technicien italien serait un très grand fan de Greenwood et pense qu’il a toutes les qualités pour exploser chez les Giallorossi, après s’être déjà relancé à Marseille. Il Corriere dello Sport a même évoqué un accord entre le joueur et le club romain, avec un contrat de cinq ans comprenant un salaire annuel de 4M€ net.