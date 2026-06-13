L’OM est dégoûté : La très mauvaise nouvelle pour le mercato

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il rêvait d’y participer avec ses coéquipiers marseillais Geronimo Rulli et Facundo Medina, Leonardo Balerdi a finalement été contraint de déclarer forfait pour la Coupe du monde 2026. Une nouvelle qui n’a pas été très bien accueillie du côté de l’OM, où l’on espérait que l’international argentin puisse se montrer afin de réaliser une belle vente.

La semaine dernière, l’Argentine a annoncé une très mauvaise nouvelle concernant Leonardo Balerdi. Blessé lors d’une séance d’entraînement, le joueur de l’OM ne pourra finalement pas participer à la Coupe du monde 2026. « Le défenseur Leonardo Balerdi s'est blessé au muscle soléaire de la jambe droite et ne pourra pas faire partie de l'équipe qui disputera la Coupe du monde », a indiqué l’Albiceleste, qui a appelé Marcos Senesi, tout juste transféré de Bournemouth à Tottenham, pour le remplacer.

Le forfait de Balerdi mal vécu par l’OM Si sa période d’indisponibilité est estimée entre deux et trois semaines, le staff argentin a préféré ne pas prendre de risque. On peut facilement imaginer la détresse de Leonardo Balerdi, mais du côté de Marseille aussi, cette nouvelle n’a pas fait des heureux. Comme indiqué par La Provence, l’OM a très mal vécu le forfait du défenseur âgé de 27 ans, promis à un départ cet été. Le club espérait qu’il ait l’opportunité de se montrer pendant la Coupe du monde avec l’Argentine afin que sa cote grimpe et de réaliser une belle vente.