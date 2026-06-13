Transfert à 120M€ : La réponse cash de l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il y a de grandes chances qu’il parte cet été, Mason Greenwood aurait déjà pu quitter l’OM l’année dernière. L’Arabie Saoudite était venue aux renseignements et, à ce moment-là, Medhi Benatia n’imaginait pas le vendre pour moins de 120M€, alors que l’attaquant âgé de 24 ans est désormais estimé à environ 50M€.

Afin de combler son déficit et valider son passage devant la DNCG, l’OM doit vendre, et beaucoup, d’ici à la fin du mois de juin. Comme l’expliquait le journaliste de RMC Florent Germain, Marseille espère récupérer entre 50 et 60M€, tandis que Frank McCourt devra encore remettre au pot. Une partie de cette somme pourrait être récupérée grâce à la vente de Mason Greenwood, dont l’avenir ne fait pas vraiment de doute.

Benatia voulait 120M€ pour Greenwood Tout porte à croire que l’ailier âgé de 24 ans ne fera pas une troisième saison avec l’OM, où il est sous contrat jusqu’en juin 2029. Si un montant de 50M€ est aujourd’hui évoqué, le club espérait récupérer bien plus l’été dernier. Comme indiqué par La Provence, au moment où l’Arabie Saoudite avait manifesté son intérêt pour Mason Greenwood, Medhi Benatia ne voulait pas négocier à moins de 120M€.