Transfert à 120M€ : La réponse cash de l’OM !

S’il y a de grandes chances qu’il parte cet été, Mason Greenwood aurait déjà pu quitter l’OM l’année dernière. L’Arabie Saoudite était venue aux renseignements et, à ce moment-là, Medhi Benatia n’imaginait pas le vendre pour moins de 120M€, alors que l’attaquant âgé de 24 ans est désormais estimé à environ 50M€.
Afin de combler son déficit et valider son passage devant la DNCG, l’OM doit vendre, et beaucoup, d’ici à la fin du mois de juin. Comme l’expliquait le journaliste de RMC Florent Germain, Marseille espère récupérer entre 50 et 60M€, tandis que Frank McCourt devra encore remettre au pot. Une partie de cette somme pourrait être récupérée grâce à la vente de Mason Greenwood, dont l’avenir ne fait pas vraiment de doute.
Benatia voulait 120M€ pour Greenwood
Tout porte à croire que l’ailier âgé de 24 ans ne fera pas une troisième saison avec l’OM, où il est sous contrat jusqu’en juin 2029. Si un montant de 50M€ est aujourd’hui évoqué, le club espérait récupérer bien plus l’été dernier. Comme indiqué par La Provence, au moment où l’Arabie Saoudite avait manifesté son intérêt pour Mason Greenwood, Medhi Benatia ne voulait pas négocier à moins de 120M€.
Une offre de 45M€ en approche ?
C’est donc beaucoup moins que l’OM devrait percevoir s’il parvient à trouver une porte de sortie à l’Anglais. Si Fenerbahçe serait également intéressé, la piste la plus chaude semble mener à l’AS Rome. Depuis plusieurs jours, la presse italienne l’annonce avec insistance dans le viseur de la Louve, qui en aurait fait sa priorité. Selon le Corriere dello Sport, Ryan Friedkin aurait promis une enveloppe de 100M€ à Gian Piero Gasperini, dont 45M€ seraient utilisés pour recruter Mason Greenwood. Reste à savoir si cela suffira à convaincre Marseille, qui devra en reverser 40% à Manchester United.