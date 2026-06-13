Transfert de Bradley Barcola : La grande décision du PSG

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Annoncé dans le viseur d’Arsenal et de Liverpool, un départ de Bradley Barcola semble être une réelle possibilité cet été. Il faudra certainement attendre la fin de la Coupe du monde 2026 pour en avoir le cœur net, mais le PSG est en tout cas ouvert à une vente de l’international français, s’il parvient à lui trouver un remplaçant.

Si le PSG a peu modifié son effectif à la suite de son premier sacre en Ligue des champions, il pourrait y avoir un peu plus de mouvements après le deuxième. Une situation qui interroge est celle de Bradley Barcola. Comme expliqué par L’Équipe, l’ailier âgé de 23 ans est un peu frustré par son temps de jeu et si Luis Enrique aimerait le conserver, un départ n’est pas à exclure lors de la prochaine période de mercato.

S’il trouve son remplaçant, le PSG laissera Barcola partir Bradley Barcola ne forcera pas son départ, mais le PSG ne s’y opposera pas, à condition qu’il lui trouve un remplaçant, comme indiqué par le journaliste Ben Jacobs. C’est en Angleterre que l’international français (20 sélections) semble susciter le plus d’intérêt, lui qui plaît à Liverpool, mais aussi à Arsenal. Les Gunners s’intéressent également à Christos Tzolis (24 ans, Club Bruges), Morgan Rogers (23 ans, Aston Villa) et Eli Junior Kroupi (19 ans, Bournemouth), tandis que Julian Alvarez (26 ans, Atlético Madrid) reste une cible de rêve pour le finaliste de la dernière Ligue des champions.