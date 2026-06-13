Transfert de Bradley Barcola : La grande décision du PSG

Annoncé dans le viseur d’Arsenal et de Liverpool, un départ de Bradley Barcola semble être une réelle possibilité cet été. Il faudra certainement attendre la fin de la Coupe du monde 2026 pour en avoir le cœur net, mais le PSG est en tout cas ouvert à une vente de l’international français, s’il parvient à lui trouver un remplaçant.
Si le PSG a peu modifié son effectif à la suite de son premier sacre en Ligue des champions, il pourrait y avoir un peu plus de mouvements après le deuxième. Une situation qui interroge est celle de Bradley Barcola. Comme expliqué par L’Équipe, l’ailier âgé de 23 ans est un peu frustré par son temps de jeu et si Luis Enrique aimerait le conserver, un départ n’est pas à exclure lors de la prochaine période de mercato.
S’il trouve son remplaçant, le PSG laissera Barcola partir
Bradley Barcola ne forcera pas son départ, mais le PSG ne s’y opposera pas, à condition qu’il lui trouve un remplaçant, comme indiqué par le journaliste Ben Jacobs. C’est en Angleterre que l’international français (20 sélections) semble susciter le plus d’intérêt, lui qui plaît à Liverpool, mais aussi à Arsenal. Les Gunners s’intéressent également à Christos Tzolis (24 ans, Club Bruges), Morgan Rogers (23 ans, Aston Villa) et Eli Junior Kroupi (19 ans, Bournemouth), tandis que Julian Alvarez (26 ans, Atlético Madrid) reste une cible de rêve pour le finaliste de la dernière Ligue des champions.
Le PSG pense à Ferran Torres
Si le PSG semble donc ouvert à un départ de Bradley Barcola s’il parvient à trouver son remplaçant, la direction parisienne aurait déjà une idée. Selon le journaliste Luca Bendoni, Ferran Torres serait une piste explorée par le club de la capitale. Âgé de 26 ans, l’international espagnol (57 sélections) n’a plus qu’un an de contrat avec le FC Barcelone, où il vient d’inscrire 21 buts toutes compétitions confondues cette saison. Un joueur que connait bien Luis Enrique pour l'avoir eu sous ses ordres lorsqu’il était sélectionneur de l’Espagne.