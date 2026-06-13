Mercato - PSG : Le remplaçant de Bradley Barcola trouvé… à Barcelone ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’un départ de Bradley Barcola est possible lors de ce mercato estival, le PSG aurait commencé à identifier des potentiels remplaçants et l’un d’eux se trouverait au FC Barcelone. Le club de la capitale s’intéresserait à Ferran Torres, qui va entrer dans sa dernière année de contrat avec les Blaugrana.

Trois ans après son arrivée en provenance de l’OL, Bradley Barcola (23 ans) pourrait changer d’air cet été. S’il a été un élément important du PSG ces dernières saisons, l’international français (20 sélections) aimerait avoir plus de temps de jeu, notamment lors des rencontres importantes, comme expliqué par L’Équipe, ce que Luis Enrique ne lui garantira pas.

« Il faut qu'il montre l'envie de rester » Si Bradley Barcola n’ira pas jusqu’au clash pour forcer son départ, le PSG de son côté ne le retiendra pas s’il souhaite partir. « Bradley est un joueur super important pour nous. Mais, comme on le fait depuis le début de ce projet, on ne gardera que les joueurs très impliqués. Si quelqu'un a envie de quitter le PSG, il faudra trouver une solution. Il faut qu'il montre l'envie de rester », a confié une source interne à L’Équipe. Il faudra certainement attendre la fin de la Coupe du monde 2026 pour en savoir plus, mais la direction parisienne aurait tout de même identifié un potentiel remplaçant.