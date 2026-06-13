Mercato - OM : Et si le successeur de Mason Greenwood était... en Ligue 1 ?

Alors que l'avenir de Mason Greenwood s'écrit loin de l'OM qui va devoir vendre pour équilibrer ses comptes, Grégory Lorenzi va être contraint de se lancer dans la quête délicate de sa succession. Dans cette optique, Benoit Trémoulinas recommande aux Marseillais de se pencher sur le cas Ilan Kebbal.
Contrait de vendre pour équilibrer ses comptes, l'OM devrait se séparer de Mason Greenwood cet été, sa plus grosse valeur marchande. Dans cette optique, l'AS Roma serait la piste la plus chaude. Mais clairement, il faudra compenser le départ de l'ailier anglais qui va laisser un vide sportif très important. Par conséquent, il faudra trouver un remplaçant à Mason Greenwood et dans cette optique, Benoit Trémoulinas conseille à l'OM de regarder du côté du Paris FC où Ilan Kebbal semble avoir le profil.
Kebbal, le successeur idéal de Greenwood
« Je ne pense pas qu’il coûte très très cher. A mon avis, à moins de 10 millions, tu peux l’avoir. A condition que Greenwood parte… Pour moi, c’est un joueur qui colle parfaitement à l’OM. C’est techniquement très fort, capable de fulgurances, mais c’est aussi quelqu’un qui peut faire les efforts et avec un entraîneur comme Bruno Genesio, il peut le faire franchir des paliers car c’est un formidable joueur. Pour moi, c’est un joueur qui collerait bien à l’OM, de par sa mentalité, son talent », a-t-il confié au micro de Winamax.
«C'est un joueur qui colle parfaitement à l'OM»
Pour Ilan Kebbal, ce serait d'ailleurs un retour à l'OM par la grande porte, lui qui avait été viré du club phocéen comme le rappelait récemment son premier entraîneur, Serge Obré, dans les colonnes de L'EQUIPE : « Ilan avait fait quelques entraînements avec les U17 nationaux de l’OM et avait été hyper convaincant. Puis, il est parti faire un essai dans un autre club professionnel et, quand Marseille l’a su, on lui a dit de ne pas revenir, alors qu’il n’avait aucun contrat avec l’OM. Ils n’ont plus voulu en entendre parler. Ils s’en sont débarrassés, alors qu’ils l’avaient entre leurs murs ».