Mercato - OM : Et si le successeur de Mason Greenwood était... en Ligue 1 ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'avenir de Mason Greenwood s'écrit loin de l'OM qui va devoir vendre pour équilibrer ses comptes, Grégory Lorenzi va être contraint de se lancer dans la quête délicate de sa succession. Dans cette optique, Benoit Trémoulinas recommande aux Marseillais de se pencher sur le cas Ilan Kebbal.

Contrait de vendre pour équilibrer ses comptes, l'OM devrait se séparer de Mason Greenwood cet été, sa plus grosse valeur marchande. Dans cette optique, l'AS Roma serait la piste la plus chaude. Mais clairement, il faudra compenser le départ de l'ailier anglais qui va laisser un vide sportif très important. Par conséquent, il faudra trouver un remplaçant à Mason Greenwood et dans cette optique, Benoit Trémoulinas conseille à l'OM de regarder du côté du Paris FC où Ilan Kebbal semble avoir le profil.

Kebbal, le successeur idéal de Greenwood « Je ne pense pas qu’il coûte très très cher. A mon avis, à moins de 10 millions, tu peux l’avoir. A condition que Greenwood parte… Pour moi, c’est un joueur qui colle parfaitement à l’OM. C’est techniquement très fort, capable de fulgurances, mais c’est aussi quelqu’un qui peut faire les efforts et avec un entraîneur comme Bruno Genesio, il peut le faire franchir des paliers car c’est un formidable joueur. Pour moi, c’est un joueur qui collerait bien à l’OM, de par sa mentalité, son talent », a-t-il confié au micro de Winamax.