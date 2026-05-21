Mercato : L’OM risque gros et doit trouver 60M€ en urgence, «tous les joueurs sont potentiellement sur le marché»

Non-qualifié en Ligue des champions et ayant une masse salariale record, l’OM doit vendre entre 50 et 60M€ d’ici à la fin du mois de juin pour valider son passage devant le DNCG. Un effort du propriétaire, Frank McCourt, sera également nécessaire afin d’éviter un encadrement de la masse salariale ou une interdiction de recrutement.
Après avoir enregistré des pertes record l’année dernière, l’OM devrait finir la saison 2025-2026 avec plus ou moins le même bilan. Mais cette fois-ci, le club ne pourra pas compter sur les revenus de la Ligue des champions et est donc dans l’obligation de vendre plusieurs joueurs d’ici à la fin du mois de juin afin d’échapper à des sanctions de la part de la DNCG.
« Il va falloir vendre entre 50 et 60M€ »
« Il y a une formule qui colle bien à la réalité, c’est que tout le monde, tous les joueurs sont potentiellement sur le marché. Marseille devrait finir son année 2025-2026 avec des pertes similaires à celles de l’exercice précédent, soit environ 100M€. On nous glisse qu’il va falloir vendre entre 50 et 60M€, c’est un chiffre un peu à la volée que l’OM ne veut pas communiquer officiellement, mais c’est ce qu’on a pu glaner, avant fin juin », a expliqué Florent Germain dans le Super Moscato Show sur RMC. « Et le reste, il faudra que Frank McCourt mette encore au pot, qu’il y ait un apport de l’actionnaire, parce qu’il y a une vraie menace de la DNCG. Ça peut être un encadrement de la masse salariale au minimum, voire une interdiction de recrutement, donc Marseille joue gros. »
« Frank McCourt sait qu’il va devoir remettre encore la main à la poche »
« Je tiens à préciser quelque chose, c’est qu’il y a très peu de clubs aujourd’hui sur le marché qui payent en cash. Un Balerdi par exemple, 25M€, ça ne veut pas dire que l’OM va toucher avant fin juin 25M€, ça peut être des paiements échelonnés. C'est-à-dire que Frank McCourt sait qu’il va devoir remettre encore la main à la poche », a ajouté Florent Germain. Une situation qui ne fait pas vraiment plaisir au propriétaire de l’OM : « Il en est agacé, mais en même temps il y a un nouveau paramètre, il y a un nouveau président qui vient d’arriver, Stéphane Richard. Lui n’y est pas pour grand-chose, il prend le bébé comme ça, il découvre une situation qu’il ne jugeait pas aussi compliquée. Et donc McCourt va être obligé, pour la première saison de Stéphane Richard, d’aider dès cet été. »