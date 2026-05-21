Mercato : L’OM risque gros et doit trouver 60M€ en urgence, «tous les joueurs sont potentiellement sur le marché»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Non-qualifié en Ligue des champions et ayant une masse salariale record, l’OM doit vendre entre 50 et 60M€ d’ici à la fin du mois de juin pour valider son passage devant le DNCG. Un effort du propriétaire, Frank McCourt, sera également nécessaire afin d’éviter un encadrement de la masse salariale ou une interdiction de recrutement.

Après avoir enregistré des pertes record l’année dernière, l’OM devrait finir la saison 2025-2026 avec plus ou moins le même bilan. Mais cette fois-ci, le club ne pourra pas compter sur les revenus de la Ligue des champions et est donc dans l’obligation de vendre plusieurs joueurs d’ici à la fin du mois de juin afin d’échapper à des sanctions de la part de la DNCG.

« Il va falloir vendre entre 50 et 60M€ » « Il y a une formule qui colle bien à la réalité, c’est que tout le monde, tous les joueurs sont potentiellement sur le marché. Marseille devrait finir son année 2025-2026 avec des pertes similaires à celles de l’exercice précédent, soit environ 100M€. On nous glisse qu’il va falloir vendre entre 50 et 60M€, c’est un chiffre un peu à la volée que l’OM ne veut pas communiquer officiellement, mais c’est ce qu’on a pu glaner, avant fin juin », a expliqué Florent Germain dans le Super Moscato Show sur RMC. « Et le reste, il faudra que Frank McCourt mette encore au pot, qu’il y ait un apport de l’actionnaire, parce qu’il y a une vraie menace de la DNCG. Ça peut être un encadrement de la masse salariale au minimum, voire une interdiction de recrutement, donc Marseille joue gros. »