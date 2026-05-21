PSG : L'annonce tant attendue, Ousmane Dembélé dévoile son club pour la saison prochaine !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A «100%». Ousmane Dembélé l'a confié à Jérôme Rothen et Benoît Boutron avec certitude : il sera un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Bien que sa situation contractuelle fasse considérablement parler ces derniers mois puisqu'il n'est lié au PSG que jusqu'en juin 2028, le Ballon d'or 2025 entend bien poursuivre sa carrière à Paris et attend même un signe de ses dirigeants pour la suite.

10 jours avant sa deuxième finale de suite de Ligue des champions avec le PSG à Budapest contre Arsenal, Ousmane Dembélé a accordé une interview à Jérôme Rothen et Benoît Boutron au Campus PSG mercredi dans le cadre du Media Day. Un échange diffusé ce jeudi sur les ondes de RMC pour l'émission Rothen s'enflamme au cours duquel il a notamment été question de l'avenir du Ballon d'or 2025.

«Je serai à 100% présent la saison prochaine» Pour recontextualiser les choses, Ousmane Dembélé arrive au terme de la troisième de ses cinq saisons convenues lors de sa signature au PSG à l'été 2023. Quel avenir pour le gamin d'Evreux ? Jérôme Rothen et Benoît Boutron lui ont posé la question. Pour lui, il n'y a aucun doute possible, ce sera au Paris Saint-Germain à moyen terme du moins. « Ah oui, déjà j’ai encore deux ans de contrat devant moi, jusqu’en 2028. Et puis ça se passe très bien dans le club, je me sens très bien avec tout le monde que ce soit le staff, les joueurs, le président... Je serai à 100% présent la saison prochaine ».