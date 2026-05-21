Finale de la Ligue des champions : Arsenal met un gros coup de pression au PSG !

Alexis Brunet

Le 30 mai prochain, le PSG affrontera Arsenal en finale de Ligue des champions, du côté de Budapest. Paris pourrait donc remporter la C1 pour la deuxième année consécutive, mais les Gunners veulent eux mettre la main sur le trophée pour la première fois de leur histoire. Mikel Arteta a d’ailleurs mis un coup de pression aux hommes de Luis Enrique en conférence de presse.

La saison dernière, le PSG entrait dans l’histoire en remportant sa première Ligue des champions après une finale à sens unique contre l’Inter Milan (5-0). La joie était déjà immense pour les Parisiens, mais elle pourrait être encore plus grande le 30 mai prochain. En effet, les hommes de Luis Enrique se sont qualifiés une nouvelle fois pour la finale et cette fois ils affronteront Arsenal.

Arsenal a remporté la Premier League Si le PSG peut donc rêver à un doublé Ligue 1 et Ligue des champions, c’est également le cas d’Arsenal qui a remporté la Premier League, grâce au match nul de Manchester City contre Bournemouth (1-1), après 22 ans d’attente. Présent en conférence de presse ce jeudi, Mikel Arteta a révélé comment il a appris la magnifique nouvelle. Ses propos sont rapportés par Foot Mercato. « Je suis rentré chez moi, je suis sorti dans le jardin pour faire un barbecue et je n’ai rien regardé du tout. J’entendais juste des bruits dans le salon et soudain, la magie a opéré. Mon fils aîné a ouvert la porte du jardin, s’est mis à courir vers moi, m’a serré dans ses bras et m’a dit : « On est champions, papa ! » C’était magnifique. C’est un peu différent de recevoir des appels quand on termine deuxième et quand on remporte le titre ! C’est ça, le sport. C’est aussi une grande leçon de vie, car les marges sont si minces que ça peut basculer d’un côté comme de l’autre. Quand on y parvient, on réalise à quel point c’est immense, à quel point c’est important pour tant de gens. Tout ce que j’ai vu de la part de nos supporters dans différents pays est tellement positif. C’est quelque chose que je n’avais probablement jamais ressenti auparavant. En tant qu’entraîneur et en tant que joueur, c’est différent. Ces dernières 48 heures ont été incroyables. J’ai pris tellement de plaisir et de joie. C’était formidable de vivre ça. »