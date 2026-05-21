Le clash continue : Les arbitres portent plainte contre le Real Madrid !

Alexis Brunet

Cette saison, le Real Madrid s’est complètement raté en ne remportant aucun trophée. Une année galère pour les joueurs d’Alvaro Arbeloa, mais ce n’est pas terminé car ce jeudi l'Association espagnole des arbitres de football (AESAF) a décidé de porter plainte contre le club madrilène ainsi que son président Florentino Pérez en raison de propos jugés hostiles et susceptibles d'alimenter la haine envers les arbitres.

Le 12 mai dernier, Florentino Pérez avait tenu une conférence de presse exceptionnelle et le président du Real Madrid avait fait le chaud. Il s’en était notamment pris aux arbitres espagnols et il n’y était pas allé avec le dos de la cuillère. « J’ai remporté sept titres de Liga avec le Real Madrid, mais j’aurais dû en gagner 14. On m’a volé les sept autres. Les arbitres nous ont volé dix-huit points en Liga. » Une prise de parole qui a choqué et qui a fait réagir les arbitres espagnols.

Les arbitres espagnols portent plainte contre le Real Madrid Il n’a pas fallu attendre bien longtemps pour que les propos de Florentino Pérez fassent réagir, car ce jeudi on apprend que l'Association espagnole des arbitres de football (AESAF) a décidé de porter plainte contre le Real Madrid, son président, ainsi que Real Madrid TV. D’après El País, l’AESAF estime que les propos tenus par le boss madrilène sont "très graves" et qu’ils dépassent largement le cadre de la critique sportive classique. La chaîne Real Madrid TV est pointée du doigt pour les montages mettant en avant les supposées erreurs d'arbitrage de certains officiels qui sont réalisés depuis plusieurs saisons.