Medhi Benatia au PSG, Daniel Riolo valide : «Il a de très bons rapports avec le Qatar»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans son interview auprès de The Bridge, l'émission d'Aurélien Tchouaméni, Medhi Benatia s'est notamment distingué en assurant qu'il ne fermerait pas la porte du PSG si l'occasion se présentait. Des propos qui ont bien évidemment fait bondir à Marseille alors qu'il était encore dirigeant de l'OM au moment où l'émission était enregistrée. Mais Daniel Riolo comprend parfaitement cette sortie.

C'était un petit évènement. Quelques jours après la fin officielle de son aventure en tant que dirigeant de l'OM, Medhi Benatia était l'invité de The Bridge, l'émission d'Aurélien Tchouaméni. Et l'ancien international marocain était très attendu sur différents sujets, notamment sur les coulisses des crises que l'OM a traversées cette saison. Mais ce n'est pas tout puisqu'il a également été interrogé sur son avenir et les différents projets qui pourraient l'intéresser. Il a même été interrogé sur la possibilité de travailler pour le PSG. Une perspective qu'il n'a d'ailleurs pas écartée.

Benatia ne dirait pas non au PSG « Aujourd’hui, j’ai décidé de partir. J’ai décidé pour plein de raisons, j’ai décidé de partir. Si demain, je parle toujours avec des gens comme Nasser Al-Khelaïfi, avec qui moi, je répète encore, on a beaucoup de respect, beaucoup d’affection, il a besoin - pas tout de suite, parce que là si j’arrête, j’ai besoin de couper là, là j’ai besoin de vraiment me reposer - mais dans 3, 4 ans, 5 ans, s’il y a un projet où j’ai besoin de revenir dans le football, et que Nasser a besoin de moi, et que ça doit être dans un rôle au Paris Saint-Germain, et que, à ce moment-là, ça me plaît… Mais pourquoi je dois quoi à quelqu’un, moi ? Je ne dois rien à personne moi ! Je ne dois rien à personne. Moi, si tu attends que je dise "non" parce que je dois ça à untel… Je ne dois rien à personne », confiait Medhi Benatia.