L'OM vire Adrien Rabiot : «Si ça arrive au PSG de Luis Enrique, c'est fantastique»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est un épisode qui a longtemps occupé l'espace médiatique à l'OM. L'été dernier, après sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot était poussé au départ et s'engageait à l'AC Milan. Un départ que certains regrettent compte tenu de la tournure des évènements à Marseille. Mais pas Daniel Riolo.

Au mois d'août, alors que le mercato estival touchait à sa fin, l'OM a été confronté à sa première crise de la saison. Après le match à Rennes, Jonathan Rowe et Adrien Rabiot se sont battus dans le vestiaire, poussant le club à prendre une décision radicale en plaçant ses deux joueurs sur la liste des transferts. Mais compte tenu de l'issue de la saison et des nombreuses déceptions sportives à Marseille, le débat a été relancé sur la pertinence de se séparer d'Adrien Rabiot, l'un de ses meilleurs joueurs, dans ce conditions. Mais pour Daniel Riolo, ce n'est absolument pas un sujet. Il estime d'ailleurs que si le PSG avait pris la même décision, tout le monde aurait applaudi.

Riolo défend le choix de l'OM avec Rabiot « Qu’est-ce qu’il aurait dû faire après la bagarre à l’OM ? Garder Rabiot ? Donc quand ça arrive dans d'autres clubs, si ça arrive au PSG de Luis Enrique, c'est fantastique d’être capable de se couper de n'importe quel joueur, c'est fantastique de faire respecter la loi quitte à te séparer d'un super joueur », confie-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant d'en rajouter une couche.