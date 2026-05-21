«Ça m'a fait mal» : Kimpembe balance sur le transfert de Rabiot à l'OM !

Amadou Diawara

S'il a été formé au PSG, Adrien Rabiot a tout de même accepté de signer à l'OM lors de l'été 2024. Interrogé sur le passage de son ancien coéquipier à Marseille, Presnel Kimpembe a fait un aveu. D'après l'actuel pensionnaire du Qatar SC, il a eu du mal à digérer ce choix d'Adrien Rabiot.

Formé au PSG, Adrien Rabiot a fait ses débuts en tant que footballeur professionnel à Paris. Lié au club de la capitale jusqu'au 30 juin 2019, l'international français a refusé de rempiler. Ce qui a provoqué un clash avec la direction du PSG. Ne voulant absolument pas voir Adrien Rabiot partir librement et gratuitement, les hautes sphères de l'écurie rouge et bleu l'ont mise au placard pendant plusieurs mois. En mettant la pression sur le milieu de terrain de 31 ans, le PSG espérait le faire plier et le convaincre de parapher un nouveau bail. Toutefois, Adrien Rabiot a pris son mal en patience, avant de rejoindre la Juventus, et ce, pour 0€.

«En tant que Parisien et titi parisien, ça blesse» Adrien Rabiot a évolué pendant cinq saisons à la Juventus. Ayant fait le plus grand bonheur des Bianconeri, l'ancien titi du PSG a fait son retour en France le 17 septembre 2024. En fin de contrat le 30 juin de cette année-là, Adrien Rabiot a signé à l'OM à la surprise générale. Interrogé dans l'émission Génération After ce mercredi, Presnel Kimpembe a reconnu que ce choix l'avait affecté.