Le Thunder a trouvé le joueur pour faire dégoupiller Victor Wembanyama : Les Spurs en danger ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une magnifique victoire dans le match 1, les Spurs n'ont rien pu faire dans le deuxième match de la finale de la Conférence Ouest, remporté par le Thunder (122-113). Une rencontre notamment marquée par la prestation d'Isaiah Hartenstein dont la défense sur Victor Wembanyama a suscité la polémique.

Lors du premier match de la finale de la Conférence Ouest, Victor Wembanyama avait choqué tout le monde avec une performance historique avec notamment 41 points et 24 rebonds pour assurer la victoire des Spurs. Mais le Thunder a parfaitement réagi en égalisant grâce à une victoire dans le match 2 (122-113). Pour cela, OKC avait décidé de muscler sa défense sur le Français marqué par Isaiah Hartenstein très agressif. Son jeu, parfois à la limite des règles, a d'ailleurs fait polémique. L'idée était probablement de pousser Wemby dans ses retranchements afin de le faire craquer comme se fut le cas contre les Wolves au tour précédent. Mais cette fois-ci, Victor Wembanyama s'est contenu, mais le pourra-t-il si Isaiah Hartenstein continue ainsi ? En attendant de connaître la réponse, Shai Gilgeous-Alexander ne manque pas s'enflammer pour la prestation de son coéquipier.

Isaiah Hartenstein, le joueur qui fait polémique « Il a changé notre dynamique depuis son premier match avec nous. C’est notre impact physique, notre colonne vertébrale. C’est notre "dur", celui qui pose des écrans, prend des rebonds, joue physique. Et en plus, il est très talentueux : il sait passer, jouer dans les petits espaces, faire la passe supplémentaire. Il nous aide énormément. On a clairement vu son efficacité ce soir, sur une très grande scène avec beaucoup d’enjeu. Le coach n’avait pas beaucoup fait appel à lui lors du premier match. Ce soir oui, et il a répondu présent. Il faut des gars comme ça, des coéquipiers comme ça. Quand tu as un vestiaire rempli de gars comme ça, tu obtiens de bons résultats. Et il en est la preuve », confie le MVP dans des propos rapportés par BasketUSA.