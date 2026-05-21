NBA - «Je voulais comprendre comment Kobe fonctionnait» : L’agent de Victor Wembanyama contacte les Lakers et dévoile la raison !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Toujours en quête de nouvelles façons de travailler et progresser, Victor Wembanyama a surpris son monde en se rendant dans un temple Shaolin l’été dernier, mais essaye également de s’inspirer des meilleurs de son sport. En ce sens, un de ses agents, Bouna Ndiaye, a organisé une rencontre avec Rob Pelinka, directeur général des Los Angeles Lakers, afin d’en apprendre plus sur Kobe Bryant.

Après sa thrombose veineuse à l’épaule droite l’année dernière, Victor Wembanyama a fait une demande à ses agents : s’entraîner différemment et intensément, tout en changeant de cadre, comme l’expliquait Bouna Ndiaye auprès de TrashTalk. C’est dans cette optique que ce dernier a eu l’idée de partir en Chine afin de s’entraîner dans un temple Shaolin, mais le représentant de la star des San Antonio Spurs est toujours en quête de nouvelle façon de travailler pour son joueur.

« Ils font tous deux preuve d’une grande créativité pour résoudre les problèmes » « J'essaie toujours d'anticiper et de réfléchir à la manière dont nous pourrions entraîner ce jeune différemment, car il est différent. Nous devons faire quelque chose pour lui, pas seulement quelque chose avec lui », a confié Bouna Ndiaye à ESPN. En ce sens, il a eu l’idée de contacter Rob Pelinka en avril dernier, actuel directeur général des Los Angeles Lakers, qui a aussi été l’agent d’un certain Kobe Bryant. « Leur façon de penser est différente. Leur façon de jouer, la manière dont ils se surpassent. Leur simple curiosité. La façon dont ils étudient et observent les choses. Ils font tous deux preuve d’une grande créativité pour résoudre les problèmes », a expliqué l’agent de Victor Wembanyama, qui a alors organisé un déjeuner avec Rob Pelinka.

« Je voulais comprendre comment Kobe fonctionnait. Pour que nous puissions apprendre de lui » Selon Bouna Ndiaye, le défi qui se présentait à Victor Wembanyama était de gagner en puissance physique sur le terrain, sans pour autant prendre de la masse musculaire : « En gros, il voulait opérer une transformation physique pour pouvoir courir sans fin et utiliser ses atouts physiques pour se rapprocher du panier. Et puis, il voulait être mis au défi. » Un discours auquel Rob Pelinka a été réceptif, puisqu’il a connu la même chose avec Kobe Bryant. Un été, ce dernier s’était par exemple intéressé à l’étude des techniques de chasse et d’attaque des grands requins blancs. Dans The Players’ Tribune en 2017, la légende des Los Angeles Lakers assurait que cela l’avait aidé à défendre sur Allen Iverson. Rob Pelinka lui a aussi raconté la passion de Kobe Bryant pour la chapelle Sixtine et le travail de Michel-Ange. « Je voulais comprendre comment Kobe fonctionnait. Pour que nous puissions apprendre de lui. Victor ne ressemble à personne d’autre. Nous devons faire preuve de créativité pour élaborer des programmes qui lui sont propres », a déclaré Bouna Ndiaye.