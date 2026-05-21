F1 : Après 22 ans d'attente, la libération est arrivée pour Lewis Hamilton !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Sir Lewis Hamilton est une personnalité sportive qu'il ne faut plus présenter. Sept fois champion du monde de Formule 1, il est la figure de proue de la discipline reine de la course automobile. Le pilote anglais est un fervent supporter d'Arsenal, club de foot de Premier League qui est, depuis quelques heures, champion d'Angleterre après une disette de deux décennies. Cela valait une communication de la part d'Hamilton.

Mardi soir, sur les coups de 23 heures, heure française, les joueurs d'Arsenal ont pu exulter. Au Sobha Realty Training Centre, complexe d'entraînement des Gunners, le groupe de Mikel Arteta s'étaient réunis pour suivre la rencontre entre Bournemouth et Manchester City. Grâce à ce match nul concédé par l'équipe de Pep Guardiola dans le Sud de l'Angleterre, avant même la dernière journée de Premier League, Arsenal a été sacré champion dans l'élite du football anglais pour la première fois depuis la saison 2003/2004 des Invincibles de Thierry Herny et consort.

Lewis Hamilton félicite Arsenal pour son titre de champion d'Angleterre 22 ans après le dernier 22 ans plus tard, Lewis Hamilton a enfin pu vivre un nouveau titre de champion d'Angleterre de son équipe de football préférée. Le septuple champion du monde de Formule 1, fan des Gunners depuis sa plus tendre enfance, a repost les publications de célébrations du titre des comptes d'Arsenal sur Instagram en Story et sur X en rédigeant la légende suivante : COYG, à savoir Come On You Gunners.