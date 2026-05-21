F1 : Après 22 ans d'attente, la libération est arrivée pour Lewis Hamilton !

Sir Lewis Hamilton est une personnalité sportive qu'il ne faut plus présenter. Sept fois champion du monde de Formule 1, il est la figure de proue de la discipline reine de la course automobile. Le pilote anglais est un fervent supporter d'Arsenal, club de foot de Premier League qui est, depuis quelques heures, champion d'Angleterre après une disette de deux décennies. Cela valait une communication de la part d'Hamilton.
Mardi soir, sur les coups de 23 heures, heure française, les joueurs d'Arsenal ont pu exulter. Au Sobha Realty Training Centre, complexe d'entraînement des Gunners, le groupe de Mikel Arteta s'étaient réunis pour suivre la rencontre entre Bournemouth et Manchester City. Grâce à ce match nul concédé par l'équipe de Pep Guardiola dans le Sud de l'Angleterre, avant même la dernière journée de Premier League, Arsenal a été sacré champion dans l'élite du football anglais pour la première fois depuis la saison 2003/2004 des Invincibles de Thierry Herny et consort.
Lewis Hamilton félicite Arsenal pour son titre de champion d'Angleterre 22 ans après le dernier
22 ans plus tard, Lewis Hamilton a enfin pu vivre un nouveau titre de champion d'Angleterre de son équipe de football préférée. Le septuple champion du monde de Formule 1, fan des Gunners depuis sa plus tendre enfance, a repost les publications de célébrations du titre des comptes d'Arsenal sur Instagram en Story et sur X en rédigeant la légende suivante : COYG, à savoir Come On You Gunners.
«Je suis fan d’Arsenal depuis que j’ai cinq ans»
Il y a 11 ans, lors d'un match caritatif avec Thierry Henry, Ray Parlour ou encore Sol Campbell, Sir Lewis Hamilton prenait part à cet évènement aux côtés des joueurs du club dont il est fan en tenant le discours suivant. « Étonnamment, je suis super excité pour aujourd’hui. C’est dingue parce que, tu sais, je suis fan d’Arsenal depuis que j’ai cinq ans, alors être ici… Ça fait genre 15 ans que je n’ai pas joué. Ça pourrait donc être vraiment catastrophique de ma part, mais bon, rien que de jouer… Je vais juste faire des passes à chaque fois que le ballon me parviendra. Je vais juste la dégager. Que je la botte ou autre, c'est une journée géniale, tu vois ? Je suis reconnaissant que ces gars soient venus, de vraies légendes du sport, et qu'ils nous aient laissés intégrer l'équipe que je soutiens depuis tant d'années, donc c'était super ». En attendant un titre avec Ferrari, Lewis Hamilton a pu rêver avec les Gunners et peut encore rêver plus grand le 30 mai prochain en finale de Ligue des champions contre le PSG.