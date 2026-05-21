Kylian Mbappé avec Ester Exposito en Italie : Pierre Ménès en rajoute une couche sur la polémique

Alexis Brunet

C’est une petite escapade qui avait fait couler beaucoup d’encre. Il y a quelques semaines, alors qu’il était blessé, Kylian Mbappé s’était rendu en Italie avec sa partenaire Ester Exposito. La presse espagnole s’était indignée contre ce voyage et tout le monde, plus ou moins, est tombé sur le Français. Dernièrement, l’attaquant du Real Madrid a toutefois reçu le soutien de Pierre Ménès.

Dans une saison plus que tendue avec zéro titre remporté, c’est un évènement qui avait encore un peu plus attisé la colère des supporters du Real Madrid. Il y a quelques semaines, alors qu’il était blessé, Kylian Mbappé avait décidé de se rendre en Sardaigne avec sa partenaire Ester Exposito pour quelques jours. Un voyage qui a été très mal pris par les supporters madrilènes et qui a valu une petite polémique au Français.

« Eux visiblement ils ont le droit » Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès est justement revenu sur l’escapade italienne de Kylian Mbappé. Le journaliste se dit étonné du traitement reçu par le Français, alors que Thibaut Courtois et Arda Güler avaient eux aussi pris quelques jours de repos avec leur partenaire. « Il part en week-end avec sa copine, comme Güler et Courtois qui ont fait exactement la même chose, mais eux visiblement ils ont le droit. On dit : "Oui, un leader ne fait pas ça", mais je vois pas où Mbappé est plus leader du Real Madrid que Courtois ? Et puis derrière, au moment où il fait des efforts pour revenir jouer, on le met remplaçant à Oviedo. Bon bah voilà, le mec il en a ras le bol de la situation et il le fait savoir. »