PSG - Arsenal : «Tout le monde est prêt», Luis Enrique promet une «très belle finale» aux supporters !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une de plus pour le PSG ? En fin de semaine prochaine, les Parisiens disputeront une deuxième finale de Ligue des champions de suite contre le vainqueur de la saison régulière invaincue lors de cette campagne européenne. Arsenal, sacré champion de Premier League mardi soir, sera un adversaire redoutable qui a reçu les éloges de Luis Enrique en conférence de presse avec une promesse qui donnera le sourire aux supporters des deux équipes.

Le 30 mai, le Paris Saint-Germain a de nouveau rendez-vous avec son histoire. Au même titre qu'Arsenal... 20 ans après, les Gunners ont atteint la finale de la Ligue des champions qui se déroulera à la Puskas Arena de Budapest, soit une année presque jour pour jour après le sacre du PSG à Munich contre l'Inter (5-0). Bien qu'une vague de confiance circule chez les observateurs français à l'approche de cette affiche entre le champion de France et le fraîchement sacré champion d'Angleterre, Luis Enrique a remis les pendules à l'heure.

«Sans le ballon, c'est la meilleure équipe du monde, sans aucun doute» Mercredi, à l'occasion du Media Day qui a eu lieu au Campus PSG, Luis Enrique a donné une conférence de presse exceptionnelle. L'occasion pour le coach espagnol de rendre hommage à Arsenal au lendemain de son titre raflé suite au nul concédé par Manchester City à Bournemouth (1-1). « Tout le monde est prêt. Chacun arrive d'une manière différente. Mais ça sera une semaine avec beaucoup de changements, des jours de repos et beaucoup d'entraînements pour préparer les petits détails offensifs et défensifs. Le reste, c'est le soleil à Paris et à Budapest ! Ils méritent de gagner cette Premier League. Ils ont fait une saison incroyable. On connait très bien leur capacité à jouer avec le ballon. Sans le ballon, c'est la meilleure équipe du monde, sans aucun doute ».