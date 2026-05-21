Mercato - PSG : Voilà les deux joueurs qui peuvent partir cet été !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avant de partir pour les Etats-Unis dans le cadre pour la Coupe du monde, pour la majorité, les joueurs du PSG ont une finale de Ligue des champions à jouer à Budapest le 30 mai prochain contre Arsenal. Les Gunners, éventuelle future destination de l'attaquant du Paris Saint-Germain au vu des rumeurs, pourraient lui offrir un point de chute. Et il semblerait qu'un départ soit une option concrète pour l'international français.

Dans neuf jours, soit le 30 mai date de finale de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain serait susceptible de signer un back-to-back historique en C1. Pour ce faire, il faudra vaincre le fraîchement sacré champion de Premier League Arsenal, vainqueur de la phase de saison régulière avec huit victoires en autant de rencontres. Un défi de taille qui s'offre au PSG qui se trouve toutefois dans la peau du favori au vu des dynamiques récentes des deux équipes en Ligue des champions.

Bradley Barcola a rendez-vous avec Arsenal le 30 mai avant un potentiel transfert ? Bradley Barcola peut vivre une nouvelle expérience folle avec ses coéquipiers du PSG. Quand bien même il pourrait une fois de plus ne pas être titularisé par Luis Enrique comme ce fut le cas contre l'Inter en finale le 31 mai dernier (5-0). Avant un transfert ? Le10sport.com vous a dévoilé en exclusivité le 10 mai dernier que Liverpool revenait à la charge pour un éventuel transfert de l'international français de 23 ans qui ne s'est toujours pas mis d'accord avec le Paris Saint-Germain pour prolonger son contrat courant jusqu'en juin 2028. Arsenal est également dans le coup, son futur adversaire en Ligue des champions.