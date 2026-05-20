Mercato - OM : Un international français éjecté par Medhi Benatia, «ce n’était pas du tout un choix difficile pour moi»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent dans l’émission The Bridge, Medhi Benatia s’est exprimé sur Jonathan Clauss, parti de l’OM pour rejoindre l’OGC Nice à l’été 2024. À peine arrivé à Marseille, il avait pointé le comportement de l’international français, dont s’était plaint Gennaro Gattuso, entraîneur à l’époque. Un choix qu’il assume sans problème encore aujourd’hui.

Quelques mois seulement après son arrivée à l’OM, Medhi Benatia avait fait une sortie remarquée auprès du Canal Football Club, en février 2024. Celui qui était alors conseiller du président de l’époque, Pablo Longoria, avait remis en question l’investissement et le comportement de Jonathan Clauss, international français (14 sélections) à ce moment-là.

« Clauss, ce n’était pas du tout un choix difficile pour moi » « Je suis arrivé au mois de novembre, on m'a mis en garde sur deux-trois joueurs dont le comportement était parfois un petit peu limite. Jonathan faisait partie de ces joueurs-là. Je sais qu'il avait été reçu plusieurs fois dans le bureau du coach pour lui expliquer ce qu'on attendait un petit peu de lui, dans l'attitude, en tant que leader, international français. On pensait que le message était passé, malheureusement, ça ne l'était pas », avait expliqué Medhi Benatia, qui est revenu sur ce sujet dans l’émission The Bridge d’Aurélien Tchouameni : « Clauss, ce n’était pas du tout un choix difficile pour moi. »