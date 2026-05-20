Mercato - OM : Un international français éjecté par Medhi Benatia, «ce n’était pas du tout un choix difficile pour moi»

Présent dans l’émission The Bridge, Medhi Benatia s’est exprimé sur Jonathan Clauss, parti de l’OM pour rejoindre l’OGC Nice à l’été 2024. À peine arrivé à Marseille, il avait pointé le comportement de l’international français, dont s’était plaint Gennaro Gattuso, entraîneur à l’époque. Un choix qu’il assume sans problème encore aujourd’hui.
Quelques mois seulement après son arrivée à l’OM, Medhi Benatia avait fait une sortie remarquée auprès du Canal Football Club, en février 2024. Celui qui était alors conseiller du président de l’époque, Pablo Longoria, avait remis en question l’investissement et le comportement de Jonathan Clauss, international français (14 sélections) à ce moment-là.
« Clauss, ce n’était pas du tout un choix difficile pour moi »
« Je suis arrivé au mois de novembre, on m'a mis en garde sur deux-trois joueurs dont le comportement était parfois un petit peu limite. Jonathan faisait partie de ces joueurs-là. Je sais qu'il avait été reçu plusieurs fois dans le bureau du coach pour lui expliquer ce qu'on attendait un petit peu de lui, dans l'attitude, en tant que leader, international français. On pensait que le message était passé, malheureusement, ça ne l'était pas », avait expliqué Medhi Benatia, qui est revenu sur ce sujet dans l’émission The Bridge d’Aurélien Tchouameni : « Clauss, ce n’était pas du tout un choix difficile pour moi. »
« J’ai assumé jusqu’au bout »
« Je pense que c’est un bon mec. Quand tu le connais et tout de l’extérieur, c’est un mec qui rigole, c’est un mec jovial. Malheureusement, moi, j’arrive dans une saison où il y a beaucoup de problèmes, pas de résultats, Gattuso qui est très en colère après certains comportements. Et malheureusement, il s’avère qu’il se plaint du comportement de Jonathan », a ajouté Medhi Benatia. « Donc on le prend, on lui explique ce qu’on attend de lui, c’est un international français, il doit montrer l’exemple, etc. Malheureusement, ça ne change pas. Donc moi, peu de temps après être arrivé à Marseille, je sors et je dis : “Mais ici, les comportements c’est n’importe quoi.” Moi, je vois des choses, machin, et là on me sort : “Ouais mais attends, c’est du harcèlement”, “comment il peut parler comme ça?”, "c’est n’importe quoi de parler comme ça d’un joueur de foot”, etc. Moi, j’ai assumé jusqu’au bout. » Poussé vers la sortie dès l'hiver 2024, Jonathan Clauss a fini par quitter l'OM l'été suivant pour s'engager avec l'OGC Nice.