Mercato - Julian Alvarez : Le PSG et Arsenal se disputent le transfert de l'été !

Alexis Brunet

Julian Alvarez est un homme courtisé cet été. Le buteur de l’Atlético de Madrid est suivi par de nombreux clubs prestigieux, dont le PSG. Le champion de France serait en concurrence avec Arsenal qui aimerait également s’offrir l’international argentin. Un temps intéressé, le FC Barcelone aurait décidé de se retirer du dossier en raison du prix demandé.

Lors du dernier mercato estival, le PSG n’avait pas changé beaucoup de choses à son effectif. Le club de la capitale avait fait venir Illia Zabarnyi, Renato Marin et Lucas Chevalier et c’est tout. Un recrutement qui ne s’est pas vraiment avéré payant et cet été Paris pourrait changer de stratégie. Luis Campos serait notamment à la recherche d’un attaquant et il pourrait même débourser une grosse somme pour offrir ce joueur à Luis Enrique.

Duel Arsenal-PSG pour Julian Alvarez Depuis plusieurs semaines, la presse espagnole affirme que le PSG aurait trouvé la perle rare en Liga. En effet, le club de la capitale serait très intéressé par le buteur de l’Atlético de Madrid, Julian Alvarez. Ce dernier serait également ouvert à un départ, mais reste à savoir pour aller où ? Aux dernières nouvelles, le FC Barcelone faisait partie des clubs intéressés, mais selon les informations de Teamtalk, il a finalement décidé de jeter l’éponge dans ce dossier, en raison du prix d’un potentiel transfert de l’international argentin, qui serait bien trop élevé pour les finances barcelonaises. Les deux formations encore en lice pour s’offrir le Colchonero seraient Paris et Arsenal.