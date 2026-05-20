Départ de l’OM : Le club idéal déjà trouvé pour Greenwood ? «Je le verrais bien là-bas»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sans la Ligue des champions, l’Olympique de Marseille va devoir miser sur le mercato estival pour renflouer les caisses. Mason Greenwood pourrait être concerné par un transfert, un sujet évoqué par Mathieu Grégoire, journaliste à L’Équipe, se prononçant sur l’avenir de la star anglaise.

En réussite sur ses deux saisons à l’OM, Mason Greenwood pourrait plier bagage durant le mercato estival. L’absence de la Ligue des champions oblige le club phocéen à envisager la vente de ses meilleurs éléments pour renflouer les caisses, de quoi rendre incertain l’avenir de l’attaquant anglais. Mais où pourrait aller Mason Greenwood ? Invité de FCMarseille, Mathieu Grégoire, journaliste à L’Équipe, a livré son avis.

« L’Angleterre, c’est fermé » « La tendance nette est au départ, a d’abord confirmé le journaliste. Mais je vous rappelle que Manchester United possède toujours 40 % des droits du joueur, et donc du transfert, qu’il faut donc une belle somme, qu’il faut trouver un club… Et je n’ai pas l’impression qu’il soit fan d’aller en Arabie Saoudite, donc ça ferme un marché. L’Angleterre, c’est fermé aussi, il ne reste pas beaucoup de choix. Peut-être un gros club espagnol. Italien aussi, mais ça fait une grosse somme à sortir pour eux, quand même. Et en Espagne, peut-être l’Atlético. »