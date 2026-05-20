Yoann Gourcuff boycotté en équipe de France : «Ça lui a clairement brisé sa carrière»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avec le documentaire diffusé sur Netflix, les fantômes de la Coupe du monde 2010 sont de retour. L'équipe de France avait vécu une humiliation en Afrique du Sud lors de ce Mondial, et Pierre Ménès rappelle que cette situation a clairement plombé la carrière de Yoann Gourcuff.

Depuis quelques jours, le documentaire de Netflix sur Knysna fait largement parler. Il faut dire que la plateforme dévoile les coulisses de ce qui reste comme le plus grand fiasco de l'histoire du football français. Les joueurs de l'équipe de France s'étaient effectivement mis en grève après l'exclusion de Nicolas Anelka après son accrochage avec Raymond Domenech à la mi-temps du match contre le Mexique. Pierre Ménès est donc revenu sur cette Coupe du monde, révélant notamment que Yoann Gourcuff l'avait très mal vécu.

Pierre Ménès balance sur Yoann Gourcuff « Quand tu commences à dire avant le premier match contre l’Uruguay, comme Malouda l’a dit à Domenech, qu’il veut bien défendre pour Zidane mais qu’il ne veut pas défendre pour Gourcuff… Je pense que tout est dit. Yoann Gourcuff a été victime d’un rejet extrêmement sévère de pas mal de ses supposés coéquipiers en Equipe de France, que ce soit Abidal, Malouda, Ribéry, Anelka, Evra… Ils l’appelaient "la nouvelle star", ce qui veut tout dire. A la fin du match contre l’Uruguay, Yoann Gourcuff a été dire à Raymond Domenech qu’il ne pouvait pas jouer parce qu’ils ne lui donnaient pas le ballon… », raconte-t-il dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube avant de poursuivre.