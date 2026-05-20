Équipe de France - La grève du bus en 2010 : Découvrez la réaction de Zidane juste après le scandale !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'affaire Knysna et la grève des joueurs de l'équipe de France en pleine Coupe du Monde 2010 refait beaucoup parler d'elle actuellement avec la sortie d'un documentaire sur Netflix. Et de son côté, quelques semaines seulement après les faits à l'époque, Zinedine Zidane avait pris la parole publiquement pour évoquer ce scandale en Afrique du Sud. Retour sur sa réaction.

C'est un fait, la Coupe du Monde 2010 et l'affaire Knysna avec la grève des joueurs de l'équipe de France suite à l'exclusion de Nicolas Anelka (viré pour voir insulté à l'époque Raymond Domenech) restera comme le plus grand fiasco de l'histoire du sport français. Cette triste période refait l'actualité avec la sortie récente sur Netflix d'un documentaire sur les coulisses de cette fameuse grève des Bleus, 16 ans après. Mais de son côté, Zinedine Zidane n'avait pas attendu aussi longtemps pour réagir à ce fiasco.

« Effacer ce qu’il s’est passé là-bas et rebondir » En août 2010, soit quelques semaines seulement après l'affaire Knysna, l'ancien capitaine de l'équipe de France était reçu sur le plateau de TV5 Monde et livrait son point de vue sur ce scandale : « Ça a terni le maillot de l’équipe de France bien sûr, mais aussi les joueurs qui ont été là-bas. C’est très compliqué. On ne va pas revenir sur ce qu’il s’est passé parce qu’on en a dit tellement de choses… Ils savent ce qu’ils ont fait, maintenant ce qui est important c’est de renouer avec la victoire. Essayer de renouer avec la victoire, effacer ce qu’il s’est passé là-bas et rebondir sur quelque chose de positif. C’est tout le mal que je leur souhaite », confiait Zinedine Zidane.