Kylian Mbappé et Jude Bellingham : «Ils ne peuvent pas se voir», un journaliste balance tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé se trouve actuellement dans l'oeil du cyclone et cristallise les critiques au sein du Real Madrid. Walid Acherchour a analysé la situation actuelle du capitaine de l'équipe de France en Espagne, et affirme que contrairement aux apparences, son véritable malaise en interne n'est pas avec Vinicius Junior, mais Jude Bellingham.

Rien ne va plus pour Kylian Mbappé au Real Madrid ! L'attaquant tricolore n'est plus du tout en odeur de sainteté auprès des supporters, qui lui reprochent son manque d'implication sur le plan sportif ainsi que sa communication maladroite, à l'image de sa dernière sortie qui a fait polémique après le match contre Oviedo. Au micro de l'After Foot, sur RMC Sport, Walid Acherchour a évoqué ce malaise Mbappé au Real Madrid et la communication du capitaine de l'équipe de France.

« Mbappé a dézingué tout le monde » « Je trouve que c'est intéressant de décrypter la communication. Parce qu’entre Mbappé qui a dézingué tout le monde après Oviedo et Florentino Pérez qui a fait une communication lunaire quand il dit qu’en tout cas, le meilleur joueur reste Mbappé. J'ai l'impression qu'ils vont faire un boulot à Vinicius. Parce que Vinicius est à un an de la fin de son contrat. Mais comment il peut faire un boulot à Vinicius alors que c’est le Madridista chez les supporters parce qu'il a gagné les titres », estime Acherchour, avant d'évoquer un clash en interne entre Kylian Mbappé et Jude Bellingham.