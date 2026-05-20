OM - Christophe Galtier ou Bruno Genesio : Christophe Dugarry a fait son choix !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

D’ici les prochaines semaines, l’OM devrait chercher à nommer un nouvel entraîneur. Habib Beye ne devrait pas être conservé, et plusieurs noms sont déjà associés au club phocéen, comme ceux de Christophe Galtier ou de Bruno Genesio. Christophe Dugarry lui, a déjà dévoilé quelle était sa préférence pour la saison prochaine.

Qui succédera à Habib Beye sur le banc de l’OM ? Sauf énorme surprise, le coach sénégalais, qui a finalement réussi à qualifier Marseille en Ligue Europa, ne devrait pas être conservé. Le nouveau président Stéphane Richard va donc prochainement nommer un nouveau directeur sportif qui va lui désigner un nouvel entraîneur. A ce propos, l’Equipe révèle que Stéphane Richard apprécie fortement le profil du tacticien du LOSC, qui ne serait pas insensible à l’intérêt de l’OM à son égard. Présent ce mardi soir au micro de l’émission Rothen S’enflamme, Christophe Dugarry lui, a une préférence pour Christophe Galtier.

« J’ai l’impression que Christophe Galtier est plus armé » « Alors, ça ne se refuse pas l’OM hein, mais j’ai cette crainte… Moi j’ai connu les deux extrêmes à Marseille quand tout va bien et quand tout va mal, c’est quelque chose dont tu te souviens toute ta vie. Tu es passé dans ce club, tu t’en souviendras toute ta vie. Est ce que Bruno Genesio, que j’aime beaucoup, sera capable de se hisser et de se transformer pour l’OM ? Est ce qu’il est prêt à vivre avec de grosses attentes du côté de l’Olympique de Marseille ? Aujourd’hui, et c’est purement un avis, j’ai l’impression que Christophe Galtier est plus armé, il connaît le contexte », a ainsi confié Dugarry, qui n’est pas certain de la capacité de Bruno Genesio à gérer la pression marseillaise.