Mercato - Pep Guardiola quitte Manchester City : Un poste assez surprenant l'attend déjà ?

Axel Cornic

A un an de la fin de son contrat et dix ans après être arrivé, Pep Guardiola va quitter Manchester City. L’information a été confirmée par la plupart des médias britanniques et Enzo Maresca serait déjà attendu pour prendre la place de l’Espagnol, qui semble déjà faire saliver des clubs... ainsi que des sélections !

C’est la grosse bombe lâchée de l’autre côté de la Manche. Alors que la saison n’est pas encore terminée, Pep Guardiola aurait annoncé à ses joueurs qu’il ne sera plus leur entraineur la saison prochaine. Ni lui ni Manchester City n’ont évidemment confirmé cette information, mais assurent que l’entraineur espagnol serait assez agacé que cela soit sorti.

« Il viendrait et prendrait des sommes bien plus raisonnables que ce qu'il gagne » Certains essayent encore d’assimiler cette révélation, mais d’autres s’emballent déjà à l’idée de voir l’un des meilleurs entraineurs de la planète sur le marché. Et après le FC Barcelone, le Bayern Munich et Manchester City, que fera Pep Guardiola ? Une rumeur commence à prendre de l’ampleur du côté de l’Italie, où on le verrait prendre en main une Squadra Azzurra en perdition depuis quelques années. « Dans un monde sérieux et organisé, il viendrait. Il viendrait et prendrait des sommes bien plus raisonnables que ce qu'il gagne » a expliqué Riccardo Trevisani, journaliste de Mediaset.