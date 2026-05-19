Mercato - Manchester City : Pep Guardiola est «furieux» après l’annonce de son départ

10 ans après son arrivée en provenance du Bayern Munich, Pep Guardiola quittera Manchester City à la fin de la saison, bien qu’il lui reste un an de contrat. Une information révélée lundi et confirmée par plusieurs médias, à la veille de la réception de Bournemouth, ce qui aurait rendu furieux le technicien espagnol.
Alors qu’il y avait déjà des doutes concernant son avenir, Pep Guardiola s’apprête bel et bien à quitter Manchester City. Comme révélé par The Athletic et confirmé par plusieurs médias ensuite, le technicien espagnol a décidé de partir à un an de la fin de son contrat, lui qui a décroché son 20e trophée majeur avec les Citizens le week-end dernier après la victoire face à Chelsea (1-0) en finale de la FA Cup.
« Pep est furieux du timing, juste avant un match »
La nouvelle est tombée lundi, à la veille de la réception de Bournemouth ce mardi soir, ce qui aurait eu le don d’agacer Pep Guardiola. « Pep est furieux du timing, juste avant un match », a confié une source à The Sun. L’entraîneur de Manchester City aurait ensuite confirmé lui-même la nouvelle auprès de ses joueurs : « Il a convoqué les joueurs pour une visioconférence tard dans la nuit et leur a confirmé son départ. Il s’est excusé pour la manière dont la nouvelle a été divulguée. Cela l’a pris par surprise. On avait encore dit aux joueurs samedi qu’il ne partait pas, donc tout le monde est sous le choc. »
Maresca va succéder à Guardiola
Manchester City semble en tout cas avoir déjà trouvé son remplaçant, puisque c’est Enzo Maresca qui est pressenti pour lui succéder, lui qui a été son adjoint lors de la saison 2022-2023. Il a ensuite pris les rênes de Leicester, avant de rejoindre Chelsea à l’été 2024, avec lequel il a remporté la Coupe du monde des clubs l’année dernière, avant d’être démis de ses fonctions début 2026.