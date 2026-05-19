Mercato - Manchester City : Pep Guardiola est «furieux» après l’annonce de son départ

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

10 ans après son arrivée en provenance du Bayern Munich, Pep Guardiola quittera Manchester City à la fin de la saison, bien qu’il lui reste un an de contrat. Une information révélée lundi et confirmée par plusieurs médias, à la veille de la réception de Bournemouth, ce qui aurait rendu furieux le technicien espagnol.

Alors qu’il y avait déjà des doutes concernant son avenir, Pep Guardiola s’apprête bel et bien à quitter Manchester City. Comme révélé par The Athletic et confirmé par plusieurs médias ensuite, le technicien espagnol a décidé de partir à un an de la fin de son contrat, lui qui a décroché son 20e trophée majeur avec les Citizens le week-end dernier après la victoire face à Chelsea (1-0) en finale de la FA Cup.

« Pep est furieux du timing, juste avant un match » La nouvelle est tombée lundi, à la veille de la réception de Bournemouth ce mardi soir, ce qui aurait eu le don d’agacer Pep Guardiola. « Pep est furieux du timing, juste avant un match », a confié une source à The Sun. L’entraîneur de Manchester City aurait ensuite confirmé lui-même la nouvelle auprès de ses joueurs : « Il a convoqué les joueurs pour une visioconférence tard dans la nuit et leur a confirmé son départ. Il s’est excusé pour la manière dont la nouvelle a été divulguée. Cela l’a pris par surprise. On avait encore dit aux joueurs samedi qu’il ne partait pas, donc tout le monde est sous le choc. »