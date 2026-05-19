Antoine Dupont - Stade Toulousain : Le verdict est tombé après sa blessure

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Attendu sur la pelouse pour affronter La Rochelle le week-end dernier, Antoine Dupont n’avait finalement pas été aligné par Ugo Mola. La faute à un petit problème aux ischios-jambiers. Plus de peur que de mal pour le capitaine du XV de France, qui devrait rapidement retrouver ses coéquipiers.

Le Stade Toulousain a dû se passer d’ Antoine Dupont pour le dernier match de cette 24e journée de Top 14 face à La Rochelle le week-end dernier. On apprenait après la rencontre qu’il ne s’agissait pas d’un choix d’ Ugo Mola , puisque le demi de mêlée était touché aux ischios-jambiers, obligeant son entraîneur à le remplacer par Paul Graou .

« Avant que vous me posiez la question, Antoine devait être titulaire et s'est blessé vendredi à l'entraînement », a rapidement fait savoir Ugo Mola devant les journalistes. Fallait-il s’inquiéter pour le capitaine du XV de France ? « Ça, je vous le dirai plus tard », expliquait l’entraîneur toulousain. D’après Midi Olympique, il s’agirait d’une simple mesure préventive pour Antoine Dupont , souffrant d’une « contusion plutôt minime » au niveau des adducteurs.

Antoine Dupont pourrait bientôt revenir

Antoine Dupont sera donc bien opérationnel pour la demi-finale de Top 14 dans un mois et pourrait même apparaître sur la pelouse du stade Ernest Wallon dès le samedi 30 mai pour le match face à Lyon. Il faudra pour cela que la star tricolore ne soit plus gênée à la cuisse.

Cette blessure tombe mal pour Dupont, qui s’était montré en réussite face à Toulon le 9 mai dernier après des prestations décevantes de sa part. Plusieurs joueurs et membres du staff en avaient alors profité pour le défendre. « Pour nous, pour lui, c’est cool. On sait que tout le monde lui cherche un peu des noises dès qu’il a un petit coup de moins bien, et il a démontré ce soir qu’il était encore en forme. C’est bien pour lui, c’est bien pour nous, confiait notamment François Cros. Quand il est à ce niveau-là, c’est sûr que pour nous, c’est plus simple… Mais il faut aussi arrêter de ne regarder que lui, ça reste un joueur au milieu d’une équipe. Quand on ne va pas bien, on ne l’aide pas à être performant. Le rugby est un sport collectif, tout le monde a sa part de responsabilité dans les victoires comme dans les défaites. »