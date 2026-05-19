Mercato : La presse allemande annonce une piste inespérée pour deux flops de l'OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’ils n’ont joué qu’une seule rencontre ensemble sous les couleurs de l’OM, Matt O’Riley et Ethan Nwaneri pourraient bientôt se retrouver. Après avoir connu chacun une demi-saison difficile en prêt du côté de Marseille, le Danois et l’Anglais seraient tous les deux dans le viseur du Borussia Dortmund dans l’optique de la saison prochaine.

Prêté sans option d’achat depuis le mois de janvier, Ethan Nwaneri va retourner à Arsenal sans avoir trouvé ce qu’il était venu chercher à l’OM. Quelques jours après son arrivée, l’Anglais âgé de 19 ans a vu Roberto De Zerbi s’en aller, remplacé par un Habib Beye qui a très peu compté sur lui, le technicien sénégalais ne l’ayant pas du tout utilisé lors des quatre derniers matchs de championnat.

Nwaneri et O’Riley dans le viseur de Dortmund Ethan Nwaneri s’apprête donc à revenir à Arsenal, où il pourrait ne pas rester. Sky Germany évoquait un intérêt du Borussia Dortmund, qui serait également intéressé par un autre joueur passé par l’OM cette saison : Matt O’Riley (25 ans). Arrivé l’été dernier, le prêt de l’international danois (6 sélections) a été cassé en fin de mercato hivernal et il a très peu joué lors de la deuxième partie de la saison avec Brighton. Après avoir disputé une seule rencontre ensemble avec l’OM, le 24 janvier face au RC Lens (3-1), Ethan Nwaneri et Matt O’Riley pourraient donc se retrouver du côté du Borussia Dortmund la saison prochaine.