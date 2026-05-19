PSG - Arsenal : Un nouveau forfait se confirme pour la finale de la Ligue des champions !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A moins de deux semaines de la finale de la Ligue des champions, le PSG et Arsenal surveillent avec attention l'état de leurs troupes. Et alors que du côté parisien, c'est Ousmane Dembélé qui suscite l'inquiétude, côté Gunners, Jurriën Timber se dirige vers un forfait comme l'a laissé entendre Ronald Koeman.

Le 30 mai prochain, le PSG et Arsenal s'affronteront à Budapest pour la grande finale de la Ligue des champions. Un choc très attendu, mais alors que les Parisiens ont déjà terminé la Ligue 1, avec le titre de champion de France à la clé, les Gunners quant à eux ont encore une journée à disputer qui sera peut-être décisive dans la quête d'un premier sacre depuis 2004. Mais alors que l'échéance de la finale de la C1 approche à grands pas, les effectifs des deux équipes sont scrutés et la moindre alerte est prise au sérieux, à l'image d'Ousmane Dembélé, remplacé ce week-end par précaution lors du derby contre le PFC.

Timber absent contre le PSG ? Mais du côté des Gunners, plusieurs cas semblent plus inquiétants. Alors que Ben White est d'ores-et-déjà forfait pour la finale face au PSG, le titulaire au poste de latéral droit Jürrien Timber est également très incertain, lui qui est touché à la cheville depuis le 14 mars. D'ailleurs, Ronald Koeman, sélectionneur des Pays-Bas n'a pas donné de bonnes nouvelles. « Jurriën souffre de ce problème depuis un certain temps déjà. Il a repris l'entraînement pour voir s'il pourra disputer la finale de la Ligue des champions et s'il sera disponible pour la Coupe du monde. Pour l'instant, les perspectives ne sont pas très réjouissantes », a-t-il confié au micro de l'émission Rondo sur Ziggo.