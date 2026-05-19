Zidane au PSG : La révélation de Nasri sur sa signature avortée

Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain ? Il fut un temps où ce ne fut pas une fable relevant du fantasme. Selon Samir Nasri, il en aurait sérieusement été question à un moment donné de la carrière d'entraîneur du futur sélectionneur de l'équipe de France. L'ancien joueur de l'OM originaire de Marseille à l'instar de Zidane l'a confirmé lors d'un podcast.
Pendant quelque temps, les propriétaires qataris du Paris Saint-Germain ont souhaité faire de Zinedine Zidane l'entraîneur de l'équipe première. Malgré diverses rumeurs et déclarations à ce sujet dans la presse, et notamment de la part du principal concerné en interview ou sur les plateaux télévisés comme celui de Canal+ pour le Canal Football Club en 2015, cette collaboration n'a jamais eu lieu. Et pourtant, il a semblé que c'était très chaud pour l'été 2022. Divers médias l'affirmaient avant que le10sport.com démente en vous dévoilant que Christophe Galtier allait finalement prendre les rênes de l'effectif.
Samir Nasri assure qu'il a été question d'une venue de Zidane au PSG
Zinedine Zidane s'apprête à prendre les rênes de l'équipe de France une fois que Didier Deschamps aura effectué sa dernière danse de l'autre côté de l'Atlantique pour la Coupe du monde (11 juin-19 juillet). Le cas Zidane au PSG a été l'un des sujets de discussion entre K-mel d'Alliance Ethnik et Samir Nasri lors du podcast RESPECT. « Zidane disait : 'jouer au PSG et entraîner le PSG, ce n'est pas pareil' », a lancé le rappeur à l'ancien joueur de l'OM qui a tout de même rétorqué ceci, faisant un parallèle avec la carrière d'entraîneur qu'il envisage. « Ce n'est pas pareil. Il n'y est quand même pas allé ». Lorsque K-mel a déclaré qu'il « n'en a jamais été question », Nasri a soutenu le contraire. « Si, si (rires) ».
«C'est pareil pour moi. Mon but à moi c'est d'entraîner l'OM»
Samir Nasri, qui se plaît actuellement dans son costume de consultant pour Canal+, émet le souhait d'un jour avoir une équipe à ses ordres. Et pas n'importe laquelle : l'OM pour le Petit Prince de Marseille. « C'est pareil pour moi. Mon but à moi c'est d'entraîner l'OM. Déjà, tu ne te facilites pas la tâche, tu es Marseillais, tu vas entraîner le PSG. Au moindre truc, tu vas avoir le stade contre toi. Il y a d'autres Marseillais du genre Christophe Galtier, ce n'est pas grave. Moi, j'ai vraiment l'étiquette Marseille, je sors du centre, ce n'est pas pareil ».