Zidane au PSG : La révélation de Nasri sur sa signature avortée

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain ? Il fut un temps où ce ne fut pas une fable relevant du fantasme. Selon Samir Nasri, il en aurait sérieusement été question à un moment donné de la carrière d'entraîneur du futur sélectionneur de l'équipe de France. L'ancien joueur de l'OM originaire de Marseille à l'instar de Zidane l'a confirmé lors d'un podcast.

Pendant quelque temps, les propriétaires qataris du Paris Saint-Germain ont souhaité faire de Zinedine Zidane l'entraîneur de l'équipe première. Malgré diverses rumeurs et déclarations à ce sujet dans la presse, et notamment de la part du principal concerné en interview ou sur les plateaux télévisés comme celui de Canal+ pour le Canal Football Club en 2015, cette collaboration n'a jamais eu lieu. Et pourtant, il a semblé que c'était très chaud pour l'été 2022. Divers médias l'affirmaient avant que le10sport.com démente en vous dévoilant que Christophe Galtier allait finalement prendre les rênes de l'effectif.

Samir Nasri assure qu'il a été question d'une venue de Zidane au PSG Zinedine Zidane s'apprête à prendre les rênes de l'équipe de France une fois que Didier Deschamps aura effectué sa dernière danse de l'autre côté de l'Atlantique pour la Coupe du monde (11 juin-19 juillet). Le cas Zidane au PSG a été l'un des sujets de discussion entre K-mel d'Alliance Ethnik et Samir Nasri lors du podcast RESPECT. « Zidane disait : 'jouer au PSG et entraîner le PSG, ce n'est pas pareil' », a lancé le rappeur à l'ancien joueur de l'OM qui a tout de même rétorqué ceci, faisant un parallèle avec la carrière d'entraîneur qu'il envisage. « Ce n'est pas pareil. Il n'y est quand même pas allé ». Lorsque K-mel a déclaré qu'il « n'en a jamais été question », Nasri a soutenu le contraire. « Si, si (rires) ».