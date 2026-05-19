Roberto De Zerbi : Voilà pourquoi ça n'a pas marché avec l'OM

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille a changé d'entraîneur au cours de la saison. Cet hiver, Roberto De Zerbi et le club phocéen se sont séparés un an et demi avant la fin de leur engagement contractuel d'un « commun accord ». Une triste issue qui a fait réagir Maxime Lopez, son ancien joueur à Sassuolo, lors de son apparition au Winamax FC lundi.

L'idylle semblait forte tant la relation était évidente. Le volcanique Roberto De Zerbi dans la ferveur du Vélodrome. Tout était réuni pour que la collaboration soit fructueuse et s'étire dans le temps. Néanmoins, le divorce a été prononcé à la mi-février dernier à la suite d'une défaite historique dans l'histoire des Classiques face au PSG au Parc des princes (5-0, le plus gros écart dans cette confrontation). Soit, un peu moins de 18 mois de l'expiration de son contrat à l'Olympique de Marseille.

«A Marseille, ce genre de message passent une fois ou deux, mais pas 10 fois» Maxime Lopez, qui a évolué sous les ordres de Roberto De Zerbi à l'US Sassuolo pendant la saison 2020/2021, s'est confié en tant que minot marseillais étant également passé par l'équipe première de l'OM sur le plateau du Winamax FC lundi. A ses yeux, le technicien italien était bien trop impliqué émotionnellement parlant pour braver les nombreuses secousses dont a été victime le navire phocéen au fil du temps. « A Sassuolo, que ce soit contre l'Inter, la Juve ou le dernier, on était une équipe qui dominait le match. On avait 80% de possession. Et je trouve qu'il a eu du mal à apporter ça à Marseille. Après, il avait une grande équipe donc il a réussi à avoir des résultats. Mais l'histoire est triste parce que la fin n'est pas belle. Le départ est compliqué pour tout le monde. Après moi qui le connaît personnellement, je sais qu'il a vécu les choses trop à coeur. J'en avais parlé avec lui après le match contre Auxerre l'année dernière où il avait dit : 'si c'est moi le problème, je m'en vais'. Je l'avais appelé après pour lui dire : 'à Marseille, ce genre de message passent une fois ou deux, mais pas 10 fois' ».