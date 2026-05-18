«La saison a été chaotique» : Éric Di Meco en rajoute une couche sur l’OM !

Axel Cornic

La victoire sur le Stade Rennais lors de la dernière journée de Ligue 1 (3-1), a permis à l’Olympique de Marseille de terminer à la cinquième place, synonyme de qualification pour la Ligue Europa. Un moindre mal, quand on sait par où est passé le club phocéen au cours de ces dix derniers mois.

On se souviendra longtemps de cette saison, mais pas vraiment pour les bonnes raisons. Les supporters de l’OM sont passés par toutes les émotions, avec surtout des grosses périodes de crise comme en février dernier, lorsque Roberto De Zerbi et Pablo Longoria ont quitté le club. Et tout cela a laissé un immense chantier à la nouvelle direction, qui va devoir tout reconstruire.

« Tu sauves l’honneur, mais les objectifs ne sont pas atteints » Comme prévu, l’OM ne disputera pas la Ligue des Champions pour une deuxième saison de suite. Les prestations de l’équipe ont baissé en qualité au fil du printemps et cet objectif, pourtant vital pour la suite du projet marseillais, a semblé vite inatteignable. Il y aura pourtant la Ligue Europa à Marseille, ce qui est clairement un moindre mal vu tout ce qui a pu se passer. « Tu sauves l’honneur, mais les objectifs ne sont pas atteints » a fait remarquer Éric Di Meco, au micro de RMC.