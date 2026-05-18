«Je ne suis pas resté à la maison comme Kita», Benatia fracasse le président du FC Nantes !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dimanche soir, la dernière journée de Ligue 1 a livré beaucoup de surprises. Si l'OM en a profité pour décrocher une belle victoire face à Rennes et gagner sa place en Ligue Europa au profit de ce même adversaire, c'était aussi l'occasion pour Medhi Benatia de s'exprimer pour la dernière fois après le match. Il n'y a pas été de main morte concernant le président du FC Nantes Waldemar Kita, ciblé par les critiques après une saison difficile qui voit la relégation du club en Ligue 2.

Présent au Vélodrome dimanche pour le dernier match de la saison de l'OM, Medhi Benatia avait visiblement besoin de régler quelques comptes face à la presse. Le dirigeant marseillais est revenu sur cette saison décevante du club qui visait bien plus haut mais il est resté jusqu'au bout pour voir l'équipe évoluer à la différence de Waldemar Kita qui n'était pas présent pour la dernière du FC Nantes en Ligue 1. D'ailleurs le match a dû être interrompu après l'envahissement de terrain des supporters.

« Je ne me cache jamais » Réputé pour son franc-parler, Medhi Benatia n'hésite pas à dire tout ce qu'il a sur le cœur lorsqu'il se présente face à la presse. En zone mixte après la victoire de l'OM, il est revenu sur l'absence de Waldemar Kita, le président du FC Nantes, face à Toulouse. « Je réponds toujours de mes erreurs, de mon bilan, avec la tête haute. Jusqu'au dernier match, je suis venu au stade. Je n'ai pas fait comme Kita, je ne suis pas resté à la maison. Parce que Kita ne s'est pas présenté aujourd'hui à Nantes. Moi je suis là, je me suis présenté, j'étais en tribune, j'ai regardé l'équipe. Je ne me cache jamais » déclare-t-il.