Vente OM : Frank McCourt prêt à dire oui à un nouvel investisseur ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs mois, Frank McCourt ne cesse de démentir sa volonté de vendre l'OM malgré les nombreuses rumeurs. Cependant, cela n'empêche pas l'homme d'affaires américain d'envisager l'arrivée d'un nouvel investisseur pour l'épauler à Marseille. Surtout dans la situation actuelle.

Compte tenu de l'absence de qualification en Ligue des champions, l'avenir de l'OM semble incertain. A tel point que plusieurs rumeurs circulent concernant une vente du club phocéen. A ce sujet, le correspondant à Marseille pour le journal L'EQUIPE Mathieu Grégoire a fait le point sur la situation.

Un nouvel investisseur à l'OM ? « Nous n’avons jamais été aussi proches d’une vente de l’OM », confie-t-il auprès de Football Club de Marseille, avant de préciser que l'OM « devient un boulet pour McCourt ». Malgré tout, Mathieu Grégoire ajoute également que « dans les milieux parisiens, Frank McCourt continue de faire passer le message qu'il n'est pas vendeur ». Et le journaliste de L'EQUIPE enterre également la piste menant à Rodolphe Saadé, patron de l'entreprise CMA-CGM, dont le nom circule régulièrement pour racheter l'OM : « Au club, on fait fuiter le nom de Saadé parce que son fils adore le ballon, et c'est vrai qu'il est souvent au Vélodrome, beaucoup plus que son père. Mais c'est son père qui décide et il est plutôt dans l'idée de se construire un empire médiatique. Il a d'autres priorités que l'OM ».