OM : Proche d’un départ, Mason Greenwood est récompensé à Marseille !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, Mason Greenwood pourrait clairement quitter l’OM, qui se montre attentif aux offres concernant le numéro 10. Une nouvelle fois meilleur buteur du club marseillais cette saison, l’ailier de 24 ans vient tout juste d’être élu joueur marseillais de l’année par les supporters.

Depuis plusieurs semaines, l’OM vit un véritable calvaire. Arrivé au sein du club phocéen en 2024, Mason Greenwood lui, s’est rapidement mué en leader d’attaque du club olympien. Après une première saison réussie à Marseille sous les ordres de Roberto De Zerbi, l’ailier formé à Manchester United a confirmé sur le plan statistique cette saison. Auteur de 26 buts et 10 passes décisives en 46 matchs cette saison, Greenwood a de nouveau répondu présent, malgré une attitude sur le terrain qui a cristallisé certaines tensions, notamment avec Habib Beye.

Mason Greenwood élu joueur de l’année à l’OM Désormais, l’avenir de Mason Greenwood semble se situer loin de l’OM. En effet, l’Anglais devrait quitter Marseille cet été, alors que plusieurs clubs italiens se sont positionnés. En tout cas, le joueur de 24 ans va probablement quitter l’OM sur une bonne note. Nommé dans l’équipe-type de la saison de Ligue 1 aux trophées UNFP ce lundi, le numéro 10 a été élu joueur marseillais de l’année par les supporters de l’OM comme l’a annoncé le club ce samedi. En début de semaine, Greenwood a d’ailleurs tenu à annoncer un peu d’espoir pour cette fin de saison avec Marseille.