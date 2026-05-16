OM : Proche d’un départ, Mason Greenwood est récompensé à Marseille !

Cet été, Mason Greenwood pourrait clairement quitter l’OM, qui se montre attentif aux offres concernant le numéro 10. Une nouvelle fois meilleur buteur du club marseillais cette saison, l’ailier de 24 ans vient tout juste d’être élu joueur marseillais de l’année par les supporters.
Depuis plusieurs semaines, l’OM vit un véritable calvaire. Arrivé au sein du club phocéen en 2024, Mason Greenwood lui, s’est rapidement mué en leader d’attaque du club olympien. Après une première saison réussie à Marseille sous les ordres de Roberto De Zerbi, l’ailier formé à Manchester United a confirmé sur le plan statistique cette saison. Auteur de 26 buts et 10 passes décisives en 46 matchs cette saison, Greenwood a de nouveau répondu présent, malgré une attitude sur le terrain qui a cristallisé certaines tensions, notamment avec Habib Beye.
Mason Greenwood élu joueur de l’année à l’OM
Désormais, l’avenir de Mason Greenwood semble se situer loin de l’OM. En effet, l’Anglais devrait quitter Marseille cet été, alors que plusieurs clubs italiens se sont positionnés. En tout cas, le joueur de 24 ans va probablement quitter l’OM sur une bonne note. Nommé dans l’équipe-type de la saison de Ligue 1 aux trophées UNFP ce lundi, le numéro 10 a été élu joueur marseillais de l’année par les supporters de l’OM comme l’a annoncé le club ce samedi. En début de semaine, Greenwood a d’ailleurs tenu à annoncer un peu d’espoir pour cette fin de saison avec Marseille.
« C’est une grande expérience d’être à Marseille. Les supporters sont extraordinaires »
« J’ai eu une petite blessure. Je suis peut-être revenu un peu vite. Aujourd’hui je me sentais à 100 %. C’est une grande expérience d’être à Marseille. Les supporters sont extraordinaires. On a tout donné aujourd’hui. Les dernières semaines n’ont pas été bonnes. C’est important. C’est une fin de saison importante avec un gros challenge face à une très bonne équipe. On va se battre jusqu’à la fin. Il y a beaucoup de choses qui sortent dans les médias mais Habib est un bon gars. Je crois en lui et il croit en moi », a ainsi lâché l’attaquant né en 2001.