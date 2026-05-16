Surprise au Real Madrid, Alvaro Arbeloa ouvre la porte à José Mourinho !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'issue d'une saison décevante, le Real Madrid ne gagnera pas de titre cette année. L'arrivée d'Alvaro Arbeloa en janvier dernier n'a rien changé et l'entraîneur espagnol sait que ses jours sont comptés. Depuis quelques jours, l'arrivée de José Mourinho semble être imminente. Un choix qui semble ravir tout particulièrement l'actuel entraîneur du Real Madrid.

Depuis plusieurs semaines, le Real Madrid est touché par de nombreuses histoires au sujet de son vestiaire. L'entraîneur Alvaro Arbeloa aurait en plus perdu la confiance de pas mal de ses joueurs et un autre entraîneur devrait arriver prochainement. Le club espagnol se rapproche de plus en plus de José Mourinho, déjà passé par cet exercice entre 2010 et 2013. Alvaro Arbeloa soutient ce choix.

« Je considère José Mourinho comme le numéro 1 » Ancien défenseur du Real Madrid pendant une grande partie de sa carrière, Alvaro Arbeloa a eu la chance d'évoluer sous les ordres de José Mourinho lorsque celui-ci officiait dans ce club. L'entraîneur portugais est actuellement à Benfica mais pourrait bien faire ses valises en direction de la capitale espagnole. « Je ne comprends pas bien cette histoire de vestiaire ingérable. Le club décidera et communiquera en temps venu à propos de la venue d'un nouvel entraîneur. Pour moi, comme ancien joueur et comme Madridista, je considère José Mourinho comme le numéro 1. C'est l'un des nôtres. S'il revient, je serai très heureux de le revoir à la maison. Je le pensais il y a un mois et je continuerai à le penser » a réagi Alvaro Arbeloa en conférence de presse ce samedi.