Johan Micoud s'imagine jouer avec Kylian Mbappé : «Je deviendrai fou»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans la tourmente depuis des semaines au Real Madrid, Kylian Mbappé a fait une nouvelle sortie médiatique qui suscite beaucoup de réactions. Mécontent de sa non-titularisation contre Oviedo, l'attaquant français s'en prend avec ironie à ses partenaires et à son entraîneur. Pour Johan Micoud, il va trop loin et ne se rend pas compte qu'il ne règlera pas les problèmes du club avec cette attitude.

Sous le feu des critiques depuis plusieurs semaines au Real Madrid, Kylian Mbappé est entré en jeu sous les sifflets de tout le Santiago Bernabéu jeudi face à Oviedo. Son comportement fait beaucoup parler et sa nouvelle sortie médiatique ne passe pas auprès de nombreux observateurs. C'est le cas de Johan Micoud qui lui reproche ses propos sur les autres joueurs du Real.

« C'est toujours la même histoire » S'il est souvent exceptionnel dans ses performances individuelles, Kylian Mbappé a du mal à travailler de concert avec ses coéquipiers, une critique qui revient très souvent depuis le début de sa carrière. « Tant qu'il n'a pas compris qu'il gagnera quand il aura les mecs avec lui, il n'aura jamais rien compris. On me dit qu'il est surdoué, qu'il voit tout avant tout le monde, qu'il est intelligent, mais il a commencé à 17 ans, aujourd'hui il en a 27, et c'est toujours la même histoire. Donc moi, je suis désolé, on me dit que je lui tape dessus, mais j'en ai rien à foutre, moi je vais aller me coucher, et ce soir il n'y aura pas de problème, que je dise ça ou pas » réagit Johan Micoud dans L'Equipe du Soir.