«Il faut dégraisser», un ancien joueur de l’OM réclame des ventes de toute urgence !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cette saison, l'OM est déçu et a fini par passer à côté de ses objectifs. Le club a terminé assez loin en Ligue 1 et ne disputera pas la Ligue des champions l'année prochaine. En plus de l'encadrement qui promet beaucoup de changement, la période de mercato devrait apporter énormément de modifications au niveau de l'effectif. De nombreux départs sont attendus dans les prochaines semaines.

L'année dernière, l'OM nourrissait de grandes ambitions concernant la saison à venir. Le club avait réalisé un gros mercato et semblait être en capacité de jouer les premiers rôles en Ligue 1 pour disputer la Ligue des champions ensuite. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu et l'OM a fini par sombrer. Les départs de dirigeants se sont enchaînés, en attendant peut-être ceux des joueurs.

De nombreux départs à l'OM ? A l'approche du mercato estival, de nombreux départs pourraient avoir lieu du côté de Marseille. En effet l'effectif n'a pas réussi à bien fonctionner ensemble en fin de saison et l'OM pourrait boucler le départ de bon nombre d'entre eux. C'est en tout cas l'option que choisirait Laurent Bonnart, ancien joueur du club de 2007 à 2010. « On part toujours de l’effectif que l’on a et des moyens financiers. Là, il n’est plus question de moyens, il faut dégraisser. Effectivement, cela va être étape par étape. Il faut d’abord peaufiner l’effectif que l’on a avec les retours de prêt aussi. C’est compliqué. On comprend que ce n’est pas toujours simple à gérer. On subit aussi les offres de marché, les volontés des joueurs, ce que veut l’entraîneur. Que ce soit les profils, la tactique… Avec toute cette liste-là, ils vont pouvoir déterminer la suite. Mais malheureusement, même en faisant noir sur blanc, l’été et le mercato sont tellement longs que ça peut bouger » déclare-t-il pour Football Club de Marseille.