Transfert - OM : Ce joueur important va partir en cas d'offre XXL !

Alexis Brunet

Arrivé l’été dernier, Timothy Weah s’est imposé cette saison comme un cadre de l’OM. Le club phocéen apprécie particulièrement l’Américain et souhaite le conserver pour son nouveau projet. Toutefois, une équipe de Premier League s’intéresserait de près à lui et une offre significative pourrait pousser Marseille, en proie à des difficultés financières, à le laisser finalement partir.

Le mercato estival 2026 s’annonce particulièrement agité pour l’OM. Après une saison plus que compliquée ponctuée par une cinquième place en championnat, le club phocéen a besoin de vendre certains joueurs pour sortir la tête de l’eau d’un point de vue financier. Des ventes obligatoires, mais il faudra par la suite mettre la main sur de nouveaux éléments afin d’être compétitif en Ligue 1, en Coupe de France et aussi en Ligue Europa.

Timothy Weah pourrait quitter l’OM En proie à des difficultés financières, l’OM cherche donc à dégager de l’argent, mais il y a toutefois certains joueurs sur lesquels compte Marseille la saison prochaine. Selon les informations d’Onze Mondial, le club phocéen aimerait par exemple conserver Facundo Medina, Amine Gouiri et Timothy Weah. Un souhait qui tranche avec la réalité économique car, d’après les informations du journaliste Rudy Galetti, Everton se serait positionné pour attirer l’international américain et une offre significative pourrait pousser les dirigeants marseillais à laisser partir l’ancien joueur de la Juventus.