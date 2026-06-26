«C'est un peu risqué» : Jérôme Rothen annonce une catastrophe pour le mercato de l'OM !

Amadou Diawara

Dans le rouge sur le plan financier, l'OM de Frank McCourt doit se débarrasser de ses joueurs disposant d'un salaire XXL pour rééquilibrer ses comptes. D'après Jérôme Rothen, le club olympien va ensuite devoir faire des paris à moindre cout sur le marché. Ce qui est risqué.

L'OM est à la peine économiquement. Pour être dans les clous du fair-play financier, le club de Frank McCourt doit se débarrasser de ses joueurs ayant un salaire XXL, comme l'a affirmé Jérôme Rothen, présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce jeudi.

«Il va falloir tenter beaucoup de coups» « L'OM ? Il y a des mecs qui émergent à 400-500 000€ par mois, même plus, donc forcément, quand tu réduis aussi drastiquement la masse salariale sur l'année d'après, tu es obligé de te séparer de ces joueurs-là. Du moins, tu vas mettre en péril tout le club si tu en gardes un ou deux. T'imagines après la différence avec les autres, donc non, tu seras obligé de les brader », a dénoncé Jérôme Rothen, avant de se prononcer sur le recrutement de l'OM.