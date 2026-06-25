Problèmes à l’OM : Exaspéré, Frank McCourt en a marre !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Frank McCourt devrait encore être obligé de mettre la main à la poche pour permettre à l’OM d’échapper à de possibles sanctions de la part de la DNCG. Une situation qui exaspère l’homme d’affaires américains, qui en veut à Pablo Longoria mais également à la LFP dans son ensemble.

L’OM n’est pas encore tiré d’affaire. Cette semaine, le nouveau président Stéphane Richard s’est présenté devant la DNCG pour un grand oral décisif en vue de la saison prochaine qui s’est conclu par « un sursis à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires demandés au club par la DNCG ». En clair, le club phocéen va devoir se montrer plus convaincant et fournir les « éléments complémentaires » demandés au plus tard le 29 juin.

Frank McCourt est mécontent Les garanties de l’actionnaire, à savoir Frank McCourt, font partie des « éléments complémentaires » susceptibles de faire pencher la balance. Mais comme l’explique RMC, l’homme d’affaires américain en a assez de mettre la main à la poche. La situation financière de l’OM exaspère Frank McCourt, qui aurait Pablo Longoria dans le viseur pour sa gestion des dernières années. La LFP serait également dans le collimateur du boss de l’OM et de son entourage à cause du dossier des droits TV qui n’a pas arrangé les affaires de l’OM.