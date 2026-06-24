Stéphane Richard à l'OM : Sa première erreur rend fou un consultant de RMC !

Axel Cornic

Après une saison catastrophique, l’Olympique de Marseille a tout changé et ça ne concerne pas seulement Roberto De Zerbi ou Habib Beye, qui ont ou devraient partir. C’est en effet toute la direction qui est partie avec notamment Stéphane Richard qui est arrivé au poste de président. Mais pour le moment, il ne semble pas vraiment convaincre...

C’est un nouveau cycle qui a commencé à Marseille. Si la qualification en Ligue Europa a sauvé les meubles, l’OM a décidé de tout changer et cela a notamment concerné la direction. Quelque mois après le départ de Pablo Longoria, un nouveau président a en effet été nommé par Frank McCourt et il s’agit de Stéphane Richard, ancien PDG d’Orange.

« Pas tout le monde est capable d’être dirigeant ou président de l’OM » Les premières sorties du nouveau président de l’OM n’ont toutefois pas séduit les plus fervents supporters marseillais, comme Éric Di Meco. « Diriger l’OM, comme diriger tout autre club professionnel, c'est un vrai métier qui demande de vraies compétences ! Et surtout il faut bosser, bosser et bosser. Pas tout le monde est capable d’être dirigeant ou président de l’OM. On n’est pas président de l’OM parce que ça nous fait plaisir, qu’on aime Marseille ou qu’on a aimé l’OM » a déclaré sur RMC celui qui a remporté la Ligue des Champions en 1993 avec l’OM.