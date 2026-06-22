Le Maire de Marseille a honte de l'OM : Il fait une demande à Stéphane Richard !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une saison ratée, l'OM a décidé de tout changer avec une nouvelle direction menée par le président Stéphane Richard. D'ailleurs, le Maire de Marseille, Benoit Payan, interpelle le nouveau patron de l'OM et espère qu'il n'aura plus honte du club phocéen.

Avec Roberto De Zerbi, Medhi Benatia et Pablo Longoria, l'OM pensait tenir son trio pour le long terme, mais tout a volé en éclat durant la saison. En effet, entre l'élimination précoce en Ligue des champions après l'humiliation contre Bruges, la lourde défaite contre le PSG (0-5) et surtout une cinquième place bien décevante en Ligue 1, le club phocéen a plongé dans la crise. Par conséquent, Frank McCourt a décidé de tout changer en se séparant de Pablo Longoria, remplacé par Stéphane Richard. Le nouveau président de l'OM va donc avoir un gros travail pour redresser la situation, surtout sur le plan économique avec un mercato qui s'annonce brûlant. Et le Maire de Marseille, Benoit Payan, met d'ailleurs déjà la pression sur la direction de l'OM.

Benoit Payan lâche un coup de pression à Stéphane Richard « On a connu une saison difficile, on pourrait dire autrement mais on va rester courtois. Le président Richard prend la présidence de l’OM dans des circonstances difficiles et c’est très courageux de sa part. C’est un challenge pour lui, car il n’a plus rien à prouver », confie-t-il dans un premier temps au micro de BFM Marseille avant d'en rajouter une couche.