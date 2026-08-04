Mercato Analyse : Vinicius Jr-Real Madrid-Arsenal, le scénario le plus probable est...

Alexandre Higounet

Alors que les informations se précisent autour d'une offensive à venir d'Arsenal en direction de Vinicius Jr et d'un intérêt de plus en plus sérieux de l'attaquant international brésilien pour le club londonien, quelle est la probabilité qu'un tel transfert se finalise ? Lorsque l'on analyse le contexte, un scénario prioritaire semble se dégager. Explication.

Plus les jours passent, plus les informations sorties dessinent un rapprochement progressif entre Arsenal et Vinicius Jr et présentent un tableau de plus en favorable à la finalisation de son transfert chez les Gunners. Outre Manche, on affirme ainsi que le club londonien programme une offre de 150 millions d'euros pour la dernière année de contrat du Brésilien, un montant XXL pour un bail d'un an qui pourrait permettre au Real Madrid de limiter la casse et donc susciter son accord. Arsenal serait également disposé à proposer à Vinicius Jr un salaire au niveau de ce qu'il souhaite, à savoir supérieur à 20 millions d'euros net par an.

On pourrait imaginer le contexte favorable à Arsenal... Les conditions financières semblent donc réunies pour que l'opération Arsenal-Vinicius Jr avance. Mais est-ce le scénario le plus probable ? Il est permis d'en douter. Car dans le même temps, le Real Madrid et Vinicius Jr restent en contact pour la prolongation du Brésilien. Si la discussion traîne depuis de très longs mois, c'est parce que le club merengue refuse de s'aligner sur les tarifs souhaités par son attaquant brésilien, qui demande des émoluments au niveau de ceux de Kylian Mbappe. Mais le fait que le lien ne soit pas encore rompu alors qu'il commence à y avoir urgence puisque le marché ferme dans moins d'un mois désormais, tend à indiquer que la priorité des deux parties reste de trouver un accord pour prolonger.

Un lien toujours existant qui veut tout dire... C'est d'ailleurs probablement à l'aune de cet état de fait qu'il faut comprendre la communication sur les réseaux sociaux de Michael Yormak, le président de Roc Nation, la société qui gère les intérêts de Vinicius Jr, qui a envoyé une photo d'un vol en partance pour Londres avec ce commentaire : « Londres, nous voilà… », comme une manière de faire savoir qu'une négociation allait se tenir avec Arsenal.