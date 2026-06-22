Un deal à 400M€ pour l'OM : La condition imposée par McCourt qui ferait tout capoter

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Refusant de vendre l'OM, Frank McCourt ne dirait toutefois pas non pour accueillir un actionnaire minoritaire à ses côtés. Le fait est que l'homme d'affaires américain serait visiblement très strict sur les conditions qui rendrait cela possible. Que ce soit au niveau du prix ou de certaines demandes, McCourt en ferait visiblement fuir plus d'un.

Il y a quelques mois maintenant, Frank McCourt avait ouvert la porte à l'arrivée d'un actionnaire minoritaire à l'OM. En effet, dans un entretien accordé au Journal Du Dimanche, l'homme d'affaires américain, propriétaire du club phocéen, expliquait ainsi : « Je pense que c'est le moment d'entamer ce processus parce que je veux vraiment que Marseille passe au niveau supérieur. Je suis très fier de ce que nous avons accompli et du respect que nous avons gagné dans le monde du football. Le niveau supérieur, et, espérons-le, le plus haut niveau, nécessitera des investissements supplémentaires. Nous voulons trouver le bon partenaire stratégique pour y parvenir. Il est encore trop tôt pour en dire davantage, on réfléchit, on s'organise, mais on est dans cet état d'esprit ».

Accueillir un actionnaire minoritaire est compliqué Si Frank McCourt s'est donc dit prêt à accueillir un actionnaire minoritaire, voilà qu'il en compliquerait également l'arrivée. De quelle manière ? Prêt à se séparer de 30%, l'Américain réclamerait alors 400M€, partant d'une valorisation à 1,2 milliard d'euros pour le club phocéen. Mais voilà qu'au-delà de cet aspect économique, c'est une autre condition de McCourt qui ferait capoter tout deal possible. Selon L'Essentiel de l'éco, le propriétaire de l'OM refuserait de céder le pouvoir opérationnel du club. De quoi faire fuir les candidats intéressés.