«Il est cramé» : Ce joueur de l’OM se fait tacler sur RMC !

Pierrick Levallet

Cette saison a été délicate du côté de l’OM. Les joueurs olympiens n’ont pas été épargnés par les critiques tout au long de l’exercice 2025-2026. Pierre-Emile Hojbjerg n’a notamment pas échappé aux remontrances sur son niveau sur le terrain. L’international danois s’est même fait tacler sur les antennes de RMC.

La saison 2025-2026 a été particulièrement compliquée pour l’OM. L’exercice a été rythmé par les crises et les polémiques. De ce fait, les joueurs marseillais n’ont pas échappé aux critiques. Pierre-Emile Hojbjerg n’a notamment pas été épargné, notamment à cause de son salaire. Eric Di Meco s’est d’ailleurs permis de tacler l’international danois sur les antennes de RMC.

«Quand il arrive chez nous, il est déclinant» « Je vais essayer d’être optimiste parce qu’on se raconte que ce qui a été fait sur les dernières années dans le projet était suicidaire. Ça avait peut-être des chances de marcher, mais ça avait surtout des chances de ne pas marcher. Je vais même dire mieux : c’était une blague et heureusement qu’elle s’est vite arrêtée parce que ça aurait pu être plus grave que ça. Si je veux rester optimiste, je me dis qu’il faut profiter de ce qu’il se passe là pour repartir sur de bonnes bases » a d’abord expliqué l’ancien défenseur du club phocéen au micro du Super Moscato Show.