Mercato - Nayef Aguerd : L'incroyable clause de 15M€ dans son contrat qui va mettre l'OM dans l'embarras

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Contraint de vendre cet été, l'OM chercherait à récupérer 100M€. Alors qu'on parle beaucoup du départ de Mason Greenwood, voilà que Nayef Aguerd pourrait lui aussi faire ses valises. Un an après son arrivée, le Marocain pourrait quitter Marseille pour seulement 15M€. Et voilà que le club phocéen pourrait bien ne pas vraiment s'opposer à ce départ. Explications.

Quand il s'agissait d'évoquer les départs à l'OM cet été, le nom de Nayef Aguerd n'était clairement pas le premier cité. Et pourtant... Arrivé il y a un seulement à Marseille, le défenseur marocain, qui n'a pas pu tenir sa place avec les Lions de l'Atlas à la Coupe du monde à cause d'une blessure, pourrait déjà faire ses valises. Sportivement, l'OM n'a aucun intérêt à se séparer d'Aguerd, mais voilà que la direction marseillaise pourrait bien y être contrainte pour des raisons économiques alors que la situation financière n'est pas la meilleure actuellement.

Vendre Aguerd 15M€ ou lui doubler son salaire ? Selon les informations de Footmercato, c'est une clause dans le contrat de Nayef Aguerd qui pourrait bien mettre l'OM dans l'embarras cet été. En effet, il a été expliqué qu'au moment de l'arrivée du Marocain, une clause de départ à 15M€ avait été insérée dans son contrat. Et voilà que celle-ci stipulerait que l'OM serait dans l'obligation de laisser partir Aguerd si un club venait à proposer cette somme. Au contraire, si la direction marseillaise venait à dire non, elle devrait alors doubler le salaire d'Aguerd. Face à cette situation, on pourrait donc bien assister à une vente de Nayef Aguerd dans les semaines à venir pour seulement 15M€.